HABER

KKTC’de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 13:24 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne limanından Yunanistan'a kaçmaya çalışan 45 kişi yakalandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne limanından Yunanistan'a kaçmaya çalışan 45 kişi yakalandı. Şüphelilerin FETÖ üyeliğinden Türkiye'de arandığı belirtildi.

Girne limanında dün polis ekipleri, dün gece operasyon düzenledi. Operasyonda 17'si çocuk, 19'u kadın, toplam 45 kişi gözaltına alındı. Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen şüphelilerin Türkiye'de FETÖ üyeliğinden arandığı saptandı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Görüntü dökümü

-Şüphelilerden genel ve detaylar

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)

PARTNERYüzü görüldüğü anda öldürülecekYüzü görüldüğü anda öldürülecek
Kocaeli'de yol açıldı, tren seferleri başladı; yeni yağış uyarısı yapıldı (2)Kocaeli'de yol açıldı, tren seferleri başladı; yeni yağış uyarısı yapıldı (2)
O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

Adnan Oktar soruşturmasında yeni detaylar! Acılı anne her şeyi anlattı

Adnan Oktar soruşturmasında yeni detaylar! Acılı anne her şeyi anlattı

Meral Akşener neden istifa etti? Çok konuşulacak iddia

Meral Akşener neden istifa etti? Çok konuşulacak iddia

Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor itirafı!

Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor itirafı!

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kuşadası'nda otel yangını! Tatilciler büyük panik yaşadı

Kuşadası'nda otel yangını! Tatilciler büyük panik yaşadı

Diyarbakır'da baraj gölüne giren 4 kadın boğuldu

Diyarbakır'da baraj gölüne giren 4 kadın boğuldu

Nagehan Alçı: O ürünü piyasadan çekin

Nagehan Alçı: O ürünü piyasadan çekin

İzmir'de eski koca dehşeti! Sokak ortasında defalarca bıçakladı

İzmir'de eski koca dehşeti! Sokak ortasında defalarca bıçakladı

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

Küçük kız çocuğuna icra geldi! Memurlar böyle götürdü

Küçük kız çocuğuna icra geldi! Memurlar böyle götürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.