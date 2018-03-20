KKTC'de Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bazı dernek ve iş adamları, Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla toplanan yardımı Mehmetçik Vakfına bağışladı.

Zeytin Dalı Harekatına destek vermek için bağış toplayan Kıbrıslı Türkler, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay'ın ev sahipliğinde düzenlenen takdim töreninde, 537 bin 500 lira tutarındaki yardım çekini Mehmetçik Vakfına iletilmek üzere Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım'a verdi.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği rezidansında gerçekleştirilen törende konuşan Kanbay, Suriye'nin Afrin bölgesinde teröristleri temizlemek için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) titizlik ve dikkatle sivillere zarar vermeden çok başarılı bir harekat gerçekleştirdiğini söyledi.

Büyükelçi Kanbay, yapılan bağışın da kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, bu dayanışma ve birliktelik ruhunun önemli olduğunu, yapılan ve yapılacak işlerin doğruluğu ve kararlılığını ortaya koyduğunu söyledi.

Sadece Afrin'in değil, Suriye'nin diğer bölgelerinin de teröristlerden temizlenmesi, insanların huzur ve barış içinde yaşamaları temennisinde bulunan Kanbay, Suriye'nin kültürü, tarihi ve iyi insan dokusu ile güzel ve önemli bir ülke olduğunu, ülkenin bugünkü durumunun ise üzücü olduğunu ifade etti.