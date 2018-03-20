HABER

KKTC'de Zeytin Dalı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 20:23 | Son Güncelleme

Kıbrıslı Türkler, Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla topladıkları yardımı Mehmetçik Vakfına bağışladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bazı dernek ve iş adamları, Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla toplanan yardımı Mehmetçik Vakfına bağışladı.

Zeytin Dalı Harekatına destek vermek için bağış toplayan Kıbrıslı Türkler, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay'ın ev sahipliğinde düzenlenen takdim töreninde, 537 bin 500 lira tutarındaki yardım çekini Mehmetçik Vakfına iletilmek üzere Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım'a verdi.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği rezidansında gerçekleştirilen törende konuşan Kanbay, Suriye'nin Afrin bölgesinde teröristleri temizlemek için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) titizlik ve dikkatle sivillere zarar vermeden çok başarılı bir harekat gerçekleştirdiğini söyledi.

Büyükelçi Kanbay, yapılan bağışın da kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, bu dayanışma ve birliktelik ruhunun önemli olduğunu, yapılan ve yapılacak işlerin doğruluğu ve kararlılığını ortaya koyduğunu söyledi.

Sadece Afrin'in değil, Suriye'nin diğer bölgelerinin de teröristlerden temizlenmesi, insanların huzur ve barış içinde yaşamaları temennisinde bulunan Kanbay, Suriye'nin kültürü, tarihi ve iyi insan dokusu ile güzel ve önemli bir ülke olduğunu, ülkenin bugünkü durumunun ise üzücü olduğunu ifade etti.

- "Adada çözümü isteyen her zaman Kıbrıs Türk halkıdır"

Büyükelçi Kanbay, adada çözümü ve normalleşmeyi isteyenin her zaman Kıbrıs Türk halkı olduğuna işaret ederek, "Güven telkin etmesi gereken taraf Rum tarafıdır. Cep telefonu sistemini bile birleştiremeyen bir zihniyet bizlerle birlikte hiçbir şey yapamaz." diye konuştu.

Akdeniz'deki doğal kaynaklar konusunda Rumların Kıbrıslı Türklere çözümden sonrası için pay ayırmaktan bahsettiğini, bunun siyasi ve toplumsal eşitliğe sığmadığını dile getiren Kanbay, enerji anlaşmalarının en önemli kısmının sürecin en başındaki kısım olduğunu fakat Kıbrıslı Türklerin bu sürece dahil edilmek istenmediğini vurguladı.

Ceylanpınar'da sıcak çatışma! Ceylanpınar'da sıcak çatışma!
Başörtülü ateistler!Başörtülü ateistler!
İstanbul'daki lüks sitede akılalmaz olay! Arabasını gören koştu ama...İstanbul'daki lüks sitede akılalmaz olay! Arabasını gören koştu ama...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KKTC mehmetcik vakfı Zeytin Dalı Harekatı'na destek

En Çok Okunan Haberler

TSK'dan flaş açıklama: '23 terörist etkisiz hale getirildi'

TSK'dan flaş açıklama: '23 terörist etkisiz hale getirildi'

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Adnan Oktar'ın kediciği Tülay Kumaşçı, Ceylan Özgül'e savaş açtı

Adnan Oktar'ın kediciği Tülay Kumaşçı, Ceylan Özgül'e savaş açtı

Mevlüt Çavuşoğlu: Terör örgütü, ABD'yi tehdit ediyor

Mevlüt Çavuşoğlu: Terör örgütü, ABD'yi tehdit ediyor

Öğretmenden kız öğrencileri şoke eden soru

Öğretmenden kız öğrencileri şoke eden soru

Hırvatistan’da OHAL ilan edildi

Hırvatistan’da OHAL ilan edildi

İlginizi Çekebilir

Öğretmenden kız öğrencileri şoke eden soru

Öğretmenden kız öğrencileri şoke eden soru

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye 'OHAL bitsin' çağrısı

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye 'OHAL bitsin' çağrısı

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şehit ailesine icra takibi başlatan Kapaklı Belediyesi özür diledi

Şehit ailesine icra takibi başlatan Kapaklı Belediyesi özür diledi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

Afrin'den çarpıcı kareler! Tüneller ortaya çıktı

Afrin'den çarpıcı kareler! Tüneller ortaya çıktı

Üzerindekileri çıkarınca tekme tokat dövdüler!

Üzerindekileri çıkarınca tekme tokat dövdüler!

HSK yeni kararname yayınladı (20 Mart 2018 HSK kararnamesi isim isim tam liste)

HSK yeni kararname yayınladı (20 Mart 2018 HSK kararnamesi isim isim tam liste)

Mehmet Aydın'ın iadesi için Türkiye harekete geçti

Mehmet Aydın'ın iadesi için Türkiye harekete geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.