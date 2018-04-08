KKTC'deki cinayet

KKTC'de bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan ve Yalova'nın Çınarcık ilçesinde polise teslim olan zanlı adliyeye sevk edildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan zanlı E.Ş. (22), geniş güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi.

Zanlı E.Ş, polis eşliğinde adliyeye girişi sırasında gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusunu yanıtsız bıraktı.

E.Ş'nin, adliyedeki işlemlerin ardından KKTC yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.

KKTC'de Rum Solomos Apostolidis'i öldürdüğü gerekçesiyle aranan E.Ş, Çınarcık Emniyet Müdürlüğüne dün teslim olmuştu.