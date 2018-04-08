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KKTC'deki cinayetin zanlısı Yalova'da polise teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 00:37 | Son Güncelleme

KKTC'deki cinayetin zanlısı Yalova'da polise teslim oldu

KKTC'de Rum Solomos Apostolidis'i öldürdüğü iddiasıyla aranan katil zanlısı, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde polise teslim oldu.

Cinayet zanlısı E.Ş. (22), akşam saatlerinde Çınarcık Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen zanlı Emniyetteki sorgusunda, 28 Mart'taki olay öncesi Apostolidis ile bir kumarhanede birlikte kumar oynadıklarını, parası bitince bu kişinin davetiyle evine para almak için yola çıktıklarını belirtti.

Apostolidis'in kendisini ormanlık alana doğru götürdüğünü anlatan E.Ş, kendisine cinsel istismarda bulunduğu için taşla Apostolidis'e vurduğunu ve oradan uzaklaştığını öne sürdü.

Apostolidis'in o an hayatını kaybedip kaybetmediğinden emin olmadığını iddia eden E.Ş, olayın ardından önce Hatay'a ardından Adana'ya daha sonra da Yalova'nın Çınarcık ilçesine gelip, buradaki bir arkadaşından iş istediğini, Apostolidis'in öldüğünü öğrenince teslim olduğunu ileri sürdü.

Zanlının Emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Katil zanlısı Yalova

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