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KKTC'deki erken genel seçimde oyların yüzde 60'ı sayıldı.

GÜNCEL HABERLERİ | 08.01.2018 03:15 | Son Güncelleme 38 dakika önce

KKTC'deki erken genel seçimde oyların yüzde 60'ı sayıldı. Başbakan Hüseyin Özgürgün liderliğindeki UBP yüzde 36,05 oyla önde gidiyor. (AA)

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