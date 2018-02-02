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KKTC'deki korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 10:16 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Nijeryalı bir gencin 3’ü kız 8 Kıbrıslı Türk genci tarafından öldürülmesinin nedeni ortaya çıktı. Olayın perde arkasında uyuşturucu ticaretinin olduğu belirtildi.

KKTC'deki korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı!

KKTC’deki cinayet, bir çocuğun Kennedy Taomwabwa’nın cesedini kent dışındaki bir gölette bulmasıyla ortaya çıktı. Polis, Nijeryalı üniversite öğrencisinin evinden 8 genç tarafından kaçırıldığını ve kent dışında dövülerek öldürüldüğünü kısa sürede tespit etti.

KKTC polisi; cinayete karışan Zekeriya K. (22), Ozan K. (18) ve 16 yaşındaki B.Ç. isimli genç kızı yakaladı. Mahkemeye çıkarılan B.Ç. Nijeryalı gencin öldürülme anında olay yerinde olduğunu itiraf ederek "Ben vurmadım, sadece seyrettim" dedi. Polis cinayete karışan 5 gencin daha arandığını açıkladı.

"ADALET İSTERİZ"

Bir süre sonra yapılan operasyonla da diğer firariler yakalanarak gözaltına alındı. Kennedy Taomwabwa’nın arkadaşları, ellerinde “Adalet isteriz” yazılı pankartlarla protesto gösterisi düzenlerken olayın iki taraf arasında uyuşturucu satışından elde edilen paranın paylaşımından kaynaklandığı belirlendi.

PARAYI TAMAMLAYAMADIĞI İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ

Sattığı uyuşturucudan elde edilen parayı, uyuşturucuyu kendisine temin edenlere eksik götürünce bir hafta önce de benzer şekilde kaçırılarak dövüldüğü öğrenilen Nijeryalı’nın önceki gün de parayı tamamlayamadığı için dövülerek öldürüldüğü belirlendi.

8 genç, Nijeryalı üniversite öğrencisini döverek öldürdü iddiası
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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu üniversite KKTC nijerya

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
yalan.kıskançlık meselesi
birde bunlar doluştu ülkeye .ülke değil çingen çadırı .
hepsini ağırlaştırılmış müebbet verin adam öldürmek can almak neymiş anlasınlar.. yakın gençliklerini aşağılıkların..
devlet büyüklerinden öğreniyolar masum öldürmeyi
Ölen nasılsa kendini savunamayacak her türlü suçlama yapılabilir. Asıl gerçekler geç de olsa ileride çıkacaktır.
bir ata sözü var su testisi su yolunda kırılır böyle olmasa daha iyiydi istkbarat öncede tespit etseydi
16 yasında genç kız he neler yapıyomus neler ailesi haberi varmı acaba
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