KKTC'deki korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı!

KKTC’deki cinayet, bir çocuğun Kennedy Taomwabwa’nın cesedini kent dışındaki bir gölette bulmasıyla ortaya çıktı. Polis, Nijeryalı üniversite öğrencisinin evinden 8 genç tarafından kaçırıldığını ve kent dışında dövülerek öldürüldüğünü kısa sürede tespit etti.

KKTC polisi; cinayete karışan Zekeriya K. (22), Ozan K. (18) ve 16 yaşındaki B.Ç. isimli genç kızı yakaladı. Mahkemeye çıkarılan B.Ç. Nijeryalı gencin öldürülme anında olay yerinde olduğunu itiraf ederek "Ben vurmadım, sadece seyrettim" dedi. Polis cinayete karışan 5 gencin daha arandığını açıkladı.

"ADALET İSTERİZ"

Bir süre sonra yapılan operasyonla da diğer firariler yakalanarak gözaltına alındı. Kennedy Taomwabwa’nın arkadaşları, ellerinde “Adalet isteriz” yazılı pankartlarla protesto gösterisi düzenlerken olayın iki taraf arasında uyuşturucu satışından elde edilen paranın paylaşımından kaynaklandığı belirlendi.

PARAYI TAMAMLAYAMADIĞI İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ

Sattığı uyuşturucudan elde edilen parayı, uyuşturucuyu kendisine temin edenlere eksik götürünce bir hafta önce de benzer şekilde kaçırılarak dövüldüğü öğrenilen Nijeryalı’nın önceki gün de parayı tamamlayamadığı için dövülerek öldürüldüğü belirlendi.