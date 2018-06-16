KKTC'deki seçmenler sandık başında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için oy kullanıyor.
KKTC'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşları, saat 09.00 itibarıyla Lefkoşa'daki 20 Temmuz Fen Lisesine giderek oylarını vermeye başladı.
Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olmasına rağmen seçmenler, oy verme işleminin başladığı andan itibaren lisenin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Seçmenler, 18 Haziran'a kadar 09.00-21.00 saatlerinde randevu alınmasına gerek olmadan 20 Temmuz Fen Lisesi'nde oy kullanabilecekler.
Seçmenlerin, oy kullanabilmek için T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, pasaport veya soğuk damgalı, mühürlü bir kimliklerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği seçim bina sorumlusu Ertuğrul Demirci, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, KKTC'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 106 bin 530 seçmen bulunduğunu belirterek seçmenlerin gelmeden öncede internet üzerinden yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıklarını kontrol etmeleri uyarısında bulundu.
Suruç saldırısıyla ilgili 19 kişi gözaltında!
Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon
Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor
Gökten ahtapot yağdı!
24 Haziran seçimleri öncesi mektup krizi!
Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!
Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'ndan açıklama!
AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
Okuyucu Yorumları 0 yorum