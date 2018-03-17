HABER

KKTC'den ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mitchell'e tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 20:27 | Son Güncelleme

KKTC Dışişleri Bakanlığı: - "ABD Dışişleri Bakan Yardımcısının (Wess Mitchell) adaya yaptığı ziyaret ve bu kapsamdaki görüşme programı ile açıklamaları, Kıbrıs sorunu müzakerelerinde neden bir yere varılamadığını bize bir kez daha net şekilde göstermiştir" - "Kıbrıs Rum tarafında birçok görüşme gerçekleştiren ABD’li yetkilinin, Kuzey’de muadil görüşme yapmaktan geri durması da kabul edilir değildir. - "Göreve atanmasının ardından adamıza yaptığı ilk ziyarette böylesine dengesiz bir görüşme programını tercih eden ABD yetkilisinin soruna adil ve tarafsız bakabileceği hususunda tarafınızda ciddi şüphe oluşmuştur"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell'in adaya yaptığı ziyarette Kıbrıs Rum kesiminde birçok görüşme gerçekleştirirken, Kuzey Kıbrıs'ta muadil görüşme yapmaktan geri durmasının "kabul edilir olmadığını" bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mitchell'in adaya dün yaptığı ziyaretin ve bu kapsamdaki açıklamalarının, "Kıbrıs sorunu müzakerelerinde neden bir yere varılamadığını bir kez daha gösterdiği" kaydedildi.

Uluslararası toplumun, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıslı Türklerin iradesini yok sayan tek yanlı adımlarını destekledikçe, Rum yönetiminin çözümden bir o kadar daha uzaklaştığının vurgulandığı açıklamada, "Kıbrıslı Rumlar’a önce adayı tek başına temsil etme imkanı verilmesi, ardından da çözüm olmadan AB üyeliğinin altın tepside sunulması, şimdi de Kıbrıs Türkü'nün rızasını almadan doğalgaz çalışmalarına devam etmesine müsade edilmesi sadece ve sadece çözümsüzlüğe hizmet eder." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Amerikalı yetkilinin, Kıbrıslı Türklere de ait olduğu Kıbrıslı Rumlar da dahil ilgili tüm taraflarca kabul edilen doğalgaz konusunda yaptığı dünkü açıklama, konu hakkında işbirliği çabalarına da darbe vurmuştur. 'Adada çözümü destekliyoruz' diyenlerin çözümün tam aksine olan eylemleri desteklemeleri kabul edilir değildir." ifadeleri kullanıldı.

"Kıbrıs Rum tarafında birçok görüşme gerçekleştiren ABD’li yetkilinin, Kuzey’de muadil görüşme yapmaktan geri durması da kabul edilir değildir." vurgusu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Göreve atanmasının ardından adamıza yaptığı ilk ziyarette böylesine dengesiz bir görüşme programını tercih eden ABD yetkilisinin soruna adil ve tarafsız bakabileceği hususunda tarafınızda ciddi şüphe oluşmuştur. 'Adada çözümü destekliyoruz' diyenlerin çözümün tam aksine olan eylemleri desteklemeleri kabul edilir değildir. Bu konudaki rahatsızlığımızın ABD Büyükelçiliği yetkililerine iletildiğini ve bu yaklaşımı güven vermeyen, samimiyetten yoksun bir yaklaşım olarak değerlendirdiğimizi her platformda gündeme getireceğimizi saygıdeğer halkımızın bilgisine sunarız."

Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelirErdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir
Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasındaTürkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında
Nevşin Mengü’den olay yaratacak paylaşım!Nevşin Mengü’den olay yaratacak paylaşım!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell KKTC KKTC Dışişleri Bakanlığ

En Çok Okunan Haberler

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Fenerbahçe - Galatasaray | CANLI YAYIN

Fenerbahçe - Galatasaray | CANLI YAYIN

Çiftlik Bank hakkında şoke eden gerçek! Asıl tehlike...

Çiftlik Bank hakkında şoke eden gerçek! Asıl tehlike...

'Başı açık öğrencileri görünce sinirleniyorum" diyen müdüre FEMEN'den çıplak yanıt

'Başı açık öğrencileri görünce sinirleniyorum" diyen müdüre FEMEN'den çıplak yanıt

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

Bir rezalet daha! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Bir rezalet daha! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan yayınladığı ses kaydı ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan yayınladığı ses kaydı ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Teröristler Afrin'de bozguna uğradı

Teröristler Afrin'de bozguna uğradı

İstanbul'da skandal görüntüler! Öldürülen teröristleri böyle andılar

İstanbul'da skandal görüntüler! Öldürülen teröristleri böyle andılar

TEM Otoyolu'nda kaza! 3 şerit trafiğe kapandı

TEM Otoyolu'nda kaza! 3 şerit trafiğe kapandı

Hostes bunu yaptı, yolcular paniğe kapıldı

Hostes bunu yaptı, yolcular paniğe kapıldı

Onlar attı, polis yerden tek tek topladı

Onlar attı, polis yerden tek tek topladı

Köpek katliamı! Mavi tavukla zehirlediler

Köpek katliamı! Mavi tavukla zehirlediler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.