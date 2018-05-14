KKTC'den ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ABD'nin uluslararası tepkilere rağmen Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını kınayarak, ABD yönetimini, çatışmaları körükleyen bu tavırdan vazgeçerek İsrail-Filistin barışına katkıda bulunmaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin tüm dünyanın olumsuz tepkisine rağmen Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını uygulamaya koyduğunu belirtti.

ABD yönetimini, çatışmaları körükleyen bu tavırdan vazgeçerek İsrail-Filistin barışına katkıda bulunmaya davet eden Akıncı, "Bölge barışı ve istikrarına yeni bir darbe anlamındaki bu karar daha şimdiden onlarca Filistinlinin ölümüne, binlercesinin de yaralanmasına neden olmuştur. Silahsız insanları hunharca katleden İsrail'i şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

