KKTC'den BM Genel Sekreteri Guterres'in raporuna tepki

BM Genel Sekreterinin raporunda, "iki toplum arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, güven ve işbirliği ortamının sağlanması, Akdeniz'de çıkacak doğal zenginliklerin iki toplum yararına kullanılması ve bütünlüklü bir çözüme varılmasının" önemine vurgu yaptığını ifade eden Burcu, "Genel Sekreter, iki taraf arasında denge oluşturma kaygısıyla bu süreçte Kıbrıs Türk tarafının olumlu, Rum tarafının ise olumsuz yaklaşımlarına değinmemiştir. Bu durum Kıbrıs Türk tarafına yapılan büyük bir haksızlık niteliğindedir." ifadesini kullandı.

Sözcü Burcu, yaptığı yazılı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi üyelerine dağıtılan BM Genel Sekreteri Guterres’in 12 Ağustos 2017 ile 21 Mayıs 2018 arasındaki dönemini kapsayan Kıbrıs’ta çözüm süreciyle ilgili raporu hakkında yazılı açıklama yaptı.

Sözcü Burcu, raporda Kıbrıs müzakerelerindeki Güven Yaratıcı Önlemler kapsamında olan mobil telefonların her iki bölgede kullanımı ve elektrik şebekelerinin kalıcı olarak bağlanmasının Rum tarafının olumsuz yaklaşımlarından ötürü gerçekleşememesinin bir kez daha görmezden gelindiğine işaret etti.

- Akdeniz'de çıkacak doğal kaynaklar

Guterres’in de raporunda belirttiği gibi Akdeniz'de çıkacak doğal kaynakların Kıbrıs'ta çözümün gerçekleşmesi halinde bu yetkinin kullanımında her iki toplumun etkin katılımıyla söz konusu olacağına işaret eden Burcu, "Ne var ki henüz bir çözüme ulaşılmış değildir. Bu nedenle çözüm öncesinde de aynı anlayışın uygulamalara yansıtılması bir zarurettir. Zaten Genel Sekreter de raporunda bu konudaki farklılıkların çözüm öncesinde de taraflarca barışçıl yöntemlerle ele alınmasını önermektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

Burcu, Guterres'in Kıbrıs'ta yeni ve anlamlı bir sürecin başlamasına olanak tanıyacak şartların olgunlaşıp olgunlaşmadığını belirlemek amacıyla üst düzey bir BM görevlisini adaya gönderme niyetinde olduğuna dikkati çekerek, “Kıbrıs Türk tarafı, Genel Sekreter’in adaya göndermeyi düşündüğü BM görevlisine onay vermişti. Bu çerçevede öngörülen temasın uygun zamanda gerçekleşmesini beklemekteyiz." ifadesini kullandı.

