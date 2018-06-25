KKTC'den Çavuşoğlu'na kutlama telefonu

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, seçimler nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayıp, tebrik etti.
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayıp, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AK Parti hükümetinin elde ettiği başarıyı kutladı. Özersay, sonuçların Türkiye Cumhuriyeti için hayırlı olmasını diledi.
Özersay'a teşekkür eden Çavuşoğlu da, yakında KKTC'yi ziyaret edebileceğini ifade etti.
Sevgilisinin peşine takip cihazı ile düştü! Kuzeninin yatağında bastı
Avrupa Birliği'nden 24 Haziran seçimleriyle ilgili sert eleştiri
CHP MYK, yarın seçim değerlendirmesi için toplanacak
Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!
CHP'li Erdal Aksünger'den partisine ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: CHP sınıfta kaldı!
24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu
Sımsıkı sarıldı! Bir an olsun bırakmadı
İngiliz oyuncu ilişkiye girdiği anları kameraya alıp satışa çıkardı!
27 Temmuz'da kıyamet kopacak! Eğer doğruysa...
Meclis'in ilk oturumunu Deniz Baykal mı Devlet Bahçeli mi yönetecek?
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Okuyucu Yorumları 0 yorum