KKTC'den Güney Kıbrıs'a uyarı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum kesiminin Akdeniz'deki tek yanlı doğalgaz arama faaliyetlerine ilişkin, Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak için Türkiye Cumhuriyeti ile mukabil adımlar atmaktan kaçınmayacaklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Doğu Akdeniz'deki doğal zenginliklerin bölgede iş birliğini arttıracakken Güney Kıbrıs Rum kesiminin yaratmak istediği oldu bittilerle bölgede gerginliğe davetiye çıkarma aracına dönüştürüldüğüne" vurgu yapıldı.

Açıklamada, Rum Yönetimi'nin tek yanlı olarak ilan ettiği "Münhasır Ekonomik Bölge'de" İtalyan enerji şirketi ENI’nin doğalgaz arama faaliyetlerini bölgeye kaydırmakta olduğunun gözlendiği ifade edilerek, "Bizim açımızdan kabul edilmez olan bu hareket, tüm uyarılarımıza rağmen Kıbrıs Rum liderliğinin bölgedeki tansiyonu artırmakta ısrarcı olduğunu göstermektedir." denildi.

Kıbrıs Türk tarafının, Ada’yı çevreleyen denizlerdeki doğal kaynakların hakkaniyete dayalı, adil paylaşımı konusunda geçmişte yapmış olduğu yapıcı önerilerin hayata geçmemiş olmasının yegane sebebinin Rum tarafının iş birliği yapılmasına karşı çıkmasından kaynaklandığının belirtildiği açıklamada, Rum tarafının bu yaklaşımının doğal gaz konusuyla sınırlı kalmayıp, başta Kıbrıs konusu olmak üzere iki taraf arasındaki uzlaşı arayışlarına da zarar verdiği kaydedildi.