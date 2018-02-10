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KKTC'den Güney Kıbrıs'a uyarı

GÜNCEL HABERLERİ | 10.02.2018 19:36 | Son Güncelleme

KKTC Dışişleri Bakanlığı: - "Kıbrıs Rum kesimi, Doğu Akdeniz’deki doğal zenginlikler üzerindeki haklarımızı yok sayan bu türden tek yanlı adımlar atmaya devam ettiği ve iş birliği yapmaya yanaşmadığı sürece, Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak için KKTC olarak Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte mukabil adımlar atmaktan kaçınmayacağız"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum kesiminin Akdeniz'deki tek yanlı doğalgaz arama faaliyetlerine ilişkin, Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak için Türkiye Cumhuriyeti ile mukabil adımlar atmaktan kaçınmayacaklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Doğu Akdeniz'deki doğal zenginliklerin bölgede iş birliğini arttıracakken Güney Kıbrıs Rum kesiminin yaratmak istediği oldu bittilerle bölgede gerginliğe davetiye çıkarma aracına dönüştürüldüğüne" vurgu yapıldı.

Açıklamada, Rum Yönetimi'nin tek yanlı olarak ilan ettiği "Münhasır Ekonomik Bölge'de" İtalyan enerji şirketi ENI’nin doğalgaz arama faaliyetlerini bölgeye kaydırmakta olduğunun gözlendiği ifade edilerek, "Bizim açımızdan kabul edilmez olan bu hareket, tüm uyarılarımıza rağmen Kıbrıs Rum liderliğinin bölgedeki tansiyonu artırmakta ısrarcı olduğunu göstermektedir." denildi.

Kıbrıs Türk tarafının, Ada’yı çevreleyen denizlerdeki doğal kaynakların hakkaniyete dayalı, adil paylaşımı konusunda geçmişte yapmış olduğu yapıcı önerilerin hayata geçmemiş olmasının yegane sebebinin Rum tarafının iş birliği yapılmasına karşı çıkmasından kaynaklandığının belirtildiği açıklamada, Rum tarafının bu yaklaşımının doğal gaz konusuyla sınırlı kalmayıp, başta Kıbrıs konusu olmak üzere iki taraf arasındaki uzlaşı arayışlarına da zarar verdiği kaydedildi.

- "Kıbrıs Rum yönetimi Akdeniz'deki doğal kaynakları Kıbrıs Türk halkı ile paylaşmaya hazır değil"

Kıbrıs Rum yönetiminin Akdeniz'deki doğal kaynaklarının Kıbrıs Türk halkı ile paylaşmaya hazır olmadığı, sadece Kıbrıs müzakerelerindeki tutumuyla değil aynı zamanda bu yaklaşımlarıyla da doğrulandığının vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ortaklık, ilgili tarafların meşru menfaatlerinin ve haklarının yok sayılmasıyla değil, paylaşmakla ve iş birliği yapmakla mümkündür. Bu unsurların eksikliği ve bu konularda Kıbrıs Rum liderliğinin herhangi bir ilerleme kaydedemiyor olması, bu kez Doğu Akdeniz’deki doğal zenginlikler konusunda kendini göstermektedir. Kıbrıs Rum kesimi, Doğu Akdeniz’deki doğal zenginlikler üzerindeki haklarımızı yok sayan bu türden tek yanlı adımlar atmaya devam ettiği ve iş birliği yapmaya yanaşmadığı sürece, Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak için KKTC olarak Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte mukabil adımlar atmaktan kaçınmayacağız. Geçmişte imzalamış olduğumuz uluslararası antlaşmalar ve yapılan ruhsatlandırmaları da dikkate alarak önümüzdeki dönemde somut adımlar atma kararlılığımızı bir kez daha vurgulama ihtiyacı duyuyoruz."

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Akdeniz'deki doğal kaynakları güney kıbrıs rum kesimi KKTC KKTC Dışişleri Bakanlığı

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