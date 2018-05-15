KKTC'den İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, İsrail askerlerinin, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilere yaptığı katliama uluslararası toplumun sessiz kalmasını eleştirdi.
Uluçay, yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilere yaptığı saldırıda şehit düşenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.
Mecliste temsil edilen altı partinin Birleşmiş Milletlere ve uluslararası topluma çağrı yaptığına işaret eden Uluçay, "Böylesi vahşetlerin artık olmaması ve uluslararası toplumun Filistin halkına yapılan zulme duyarsız kalmaması gerekir." dedi.
Ortadoğu’da yaşanan savaşların sona ermesi ve suçsuz, günahsız insanların hayatlarını kaybetmemesi dileğinde bulunan Meclis Başkanı Uluçay, ülke ve meclis olarak üzerilerine düşen görevi yapamaya hazır olduklarını dile getirdi.
İstanbul'da deniz otobüsü iskeleye çarptı! Yaralılar var
Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım
Flaş iddia: Erdoğan ve May ortak eylem planını açıklayacak
Barış Atay'dan Ahmet Hakan'a yanıt: Yok öyle yağma
Suudi Arabistan'da askeri üsse saldırı!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi! Hükümete 4 maddelik çağrı
İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan şok çıkış: Abla ölmüşse baldız ile evlenmek caizdir
Köpek diye satın aldı, bakın ne çıktı!
Böceklerin gizemli dünyasına makro bakış
Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma! 1 ölü, 1 yaralı
Okuyucu Yorumları 0 yorum