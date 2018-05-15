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KKTC'den İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 15:54 | Son Güncelleme

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay: - "Uluslararası toplumun Filistin halkına yapılan zulme duyarsız kalmaması gerekir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, İsrail askerlerinin, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilere yaptığı katliama uluslararası toplumun sessiz kalmasını eleştirdi.

Uluçay, yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilere yaptığı saldırıda şehit düşenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Mecliste temsil edilen altı partinin Birleşmiş Milletlere ve uluslararası topluma çağrı yaptığına işaret eden Uluçay, "Böylesi vahşetlerin artık olmaması ve uluslararası toplumun Filistin halkına yapılan zulme duyarsız kalmaması gerekir." dedi.

Ortadoğu’da yaşanan savaşların sona ermesi ve suçsuz, günahsız insanların hayatlarını kaybetmemesi dileğinde bulunan Meclis Başkanı Uluçay, ülke ve meclis olarak üzerilerine düşen görevi yapamaya hazır olduklarını dile getirdi.

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