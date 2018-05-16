KKTC'li fotoğrafçı Gökyiğit, Bakü'de sergi açtı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de KKTC'li fotoğraf sanatçısı Mehmet Gökyiğit'in sergisi açıldı.
KKTC Bakü Temsilciliğince düzenlenen ve "Kuzey Kıbrıs Akdeniz'in İncisi" ismi verilen serginin açılışına KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycanlı milletvekilleri, Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda sanatsever katıldı.
KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, benzer faaliyetlerin iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağladığını belirtti.
Gökyiğit'in fotoğraflarının insanı adeta Kıbrıs'a götürdüğünü söyleyen Turganer, Azerbaycanlıların KKTC'yi daha yakından tanımalarını arzu ettiğini kaydetti.
Gökyiğit ise 50 fotoğraftan oluşan sergisini Azerbaycanlı sanatseverlerin beğenisine sunduğunu söyledi. KKTC dışında ilk kez farklı bir ülkede sergi açtığını bildiren Gökyiğit, Azerbaycan'da bulunmaktan memnun olduğunu vurguladı.
Etkinlikte Gökyiğit'e Fotoğraf Sanatı Uluslararası Federasyonu (FIAP) ile Azerbaycan Fotoğrafçılar Birliğinin madalyaları takdim edildi.
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