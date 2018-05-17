KKTC'li vekil Atun: Türkiye'den acilen elektrik de gelmeli

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi'nin milletvekili Sunat Atun, suyun ardından Türkiye'den en kısa zamanda elektriğin de getirilmesi konusunda çalışma yapılması gerektiğini söyledi. KKTC hükümetinin bu konuda hızlı hareket etmesi gerektiğini de kaydeden Atun, Türkiye'den gelecek elektrik ile ciddi bir ucuzlamanın olacağını belirtti. Atun, İsrail-Yunanistan-Güney Kıbrıs arasındaki doğal gaz anlaşmalarıyla ilgili olarak da "Bu adımlar, bizim Türkiye ile attığımız karşılıklı adımlardan sonra oldu. KKTC hükümeti, bu konuda da tereddüt etmeden adımlar atmalı" dedi.

KKTC'de Ekonomi ve Enerji bakanlıkları da yapan, ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi'nin milletvekili Sunat Atun, Kuzey Kıbrıs'a mutlaka Türkiye'den elektriğin getirilmesi gerektiğini kaydetti. Ortada gerçeklerin olduğunu ifade eden Atun, "Biz dolar cinsinden satın alınan fueloil bağlı makinelerle elektrik üretiyoruz. Petrol ve döviz fiyatları artıkça elektrik fiyatları artıyor" diye konuştu. "Türkiye'deki elektrik üretim modeline bağlı olarak orada bir etkilenme olmuyor" diyen Sunat Atun, "Türkiye'den gelecek elektrikle hem ucuz elektrik kullanacağız hem de kesintisiz olacak. Güçlü bir bağlantısı olacak. Bu hükümetin en öncelikli konusu olmalıydı, hâlâ bu konuda bir adım atılmış değil" dedi.

İsrail'den, Rum kesimi, Yunanistan, İtalya oradan da Avrupa'ya elektrik götürülmesi çalışmalarına dikkat çeken KKTC Ekonomi ve Enerji eski Bakanı Atun, "Bu çalışmalar bizden sonra başladı. Biz Türkiye ile adımlar attıktan sonra bizleri takip ettiler" ifadelerini kullandı. KKTC hükümetinde olaya ideolojik bakanların olduğuna vurgu yapan Atun, "Karşı değiliz ama, diyerek araya çomak sokmaya çalışıyorlar. Bu doğru değil" uyarısı yaptı.

'DOĞAL GAZ ORTAK KAZANIM'

Atun, doğal gaz konusunda Kıbrıslı Rumların Doğu Akdeniz'de ciddi bir arayış içerisinde olduğunu söyledi. "Rumlar hukuksuz bir şekilde doğal gaz araması yapmaktadır" eleştirisi getiren Atun, İtalyan enerji şirketi ENİ'nin 6'ncı parselden çekilmek zorunda kaldığını söyledi. Atun, "Rumların hukuksuzluğuna ENI de 'evet' dememiş oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu nedeniyle geri adım atmak zorunda kaldı" dedi. Kıbrıslı Rumların tek taraflı olarak yürütmeye çalıştığı sürecin kabul edilebilir olmadığını kaydeden Atun, "Ada'nın doğal kaynaklarında Türk ve Rum halkı ortak hakka sahiptir" dedi.

'ZAMAN KAYBI ZARARIMIZA'

KKTC ile Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı arasında anlaşmaların imzalandığını hatırlatan Atun, "TPAO'ya kendi doğal gazımızı araştırma konusunda yetkiler verdik. Şu anki mevcut hükümet tereddüt etmeden kararlı şekilde kazıların başlaması konusunda Türkiye ile çalışmalıdır. Geçen zaman, kaybımızdır" diye konuştu. Sondaj gemisinin alındığını ifade eden Atun, "Gemi tam donanımlı olduğu zaman, sondaj çalışmaları başlayacak" dedi. Türkiye ile uyumlu bir vizyonları olduğunu belirten Atun, Akdeniz'de çıkarılacak doğal gazın Ceyhan boru hattı üzerinden Türkiye'ye oradan da Avrupa'ya pazarlanacağını kaydetti.

'BERAT ALBAYRAK BÜYÜK ŞANS'

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Bakanlığı döneminde çok yakın çalıştıklarını anlatan Sunat Atun, "Sayın Bakan tam bir Kıbrıs sevdalısı" dedi. Albayrak'ın çok kararlı ve güçlü bir devlet adamı olduğunu söyleyen Atun, "Küresel vizyona sahip, küresel vizyona katkı yapan bir isim. Sadece Türkiye Cumhuriyeti için değil KKTC için de büyük bir şans" diye konuştu. Atun, "KKTC'yi sahiplenen, KKTC'nin sorunlarıyla yakından ilgilenen Sayın Albayrak'tır. Bu değerlendirilmeli" dedi.

VATANDAŞLIK İPTALİ TEPKİSİ

KKTC'de iptal edilen vatandaşlıkları da sert sözlerle eleştiren Atun, "İptal edilen vatandaşlıklar arasında çok değerli sanayiciler vardı. Bu, KKTC'ye yakışmayan bir durumdu. Sonrasında bir düzeltme yapıldı. Olması gereken de bu. Bunlar bizim gönüllü elçilerimiz olacak" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

