KKTC'li vekil: Trump, Twitter'dan dünyayı yönetmeye çalışıyor

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi'nde, Türkiye'deki döviz artışı ve ekonomik durum görüşüldü. Ulusal Birlik Partisi Milletvekili ve Maliye eski Bakanı Ersin Tatar, "Trump, Twitter'dan dünyayı yönetmeye çalışıyor. Bu, kabul edilemez" dedi.
KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde, olağanüstü gündemle toplanılarak, Türkiye'deki döviz artışı ve ekonomik durum görüşüldü. Eleştiriler ile çözüm önerilerinin dile getirildiği Meclis'te söz alan ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi'nin milletvekili ve Maliye eski Bakanı Ersin Tatar, "Ekonominin bu şekilde dalgalanması nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ı kınıyorum" diye konuştu.
Meclis çıkışı DHA muhabirine açıklamalarda bulunan Tatar, "Trump, Twitter'dan dünyayı yönetmeye çalışıyor. Bu, kabul edilemez. Türkiye’mizin ekonomisine verilen zarar, bizleri de etkilemektedir" dedi. "Trump, yakışıksız tweet atmaktan vazgeçmeli" diyen Tatar, şöyle devam etti:
"Piyasaları dalgalandırarak, siyaset yapılamaz. Türkiye’mize vermeye çalıştığı zarara şiddetle karşıyız. Her zaman ana vatan Türkiye'nin yanındayız. Kimse Türkiye'ye bedel ödetemez. Türkiye, dimdik ayakları üzerinde duracaktır."
KKTC'nin sadece Türkiye ile ekonomik bağı bulunurken, Türkiye'den KKTC'ye her yıl ortalama 2 milyar TL'ye yakın yardım yapılıyor.
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