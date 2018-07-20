KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Korkut'dan, Orgeneral Güler'e ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i ziyaret etti.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Güler'i ziyaretinde Büyükelçi Korkut'a, KKTC Askeri Ataşesi ve Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği üyeleri de eşlik etti.
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