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KKTC'nin Güney Kıbrıs'ın tek yanlı doğalgaz arama faaliyetlerine tepkisi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 17:48 | Son Güncelleme

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman: - "Kıbrıs Türk tarafı, Ada etrafındaki tüm kaynaklarda sadece elde edilen gelirden pay alacak bir unsur olarak değil, irade sahibi bir unsur olarak söz hakkına sahiptir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, "Kıbrıs Türk tarafı, Ada etrafındaki tüm kaynaklarda sadece elde edilen gelirden pay alacak bir unsur olarak değil, irade sahibi bir unsur olarak söz hakkına sahiptir." dedi.

Erhürman, Başbakanlık Ofisinde düzenlediği basın toplantısında, Fransız TOTAL şirketinin Güney Kıbrıs Rum kesiminin tek yanlı ilan ettiği münhasır ekonomik bölgesindeki (MEB) 8'inci parselde doğalgaz arama faaliyetlerini değerlendirdi.

Kıbrıs Türk tarafının müzakere masasında iki kurucu unsurdan biri olarak oturduğuna işaret eden Erhürman, doğalgaz arama faaliyetleri konusunda Güney Kıbrıs’ın çelişki içinde olduğunu belirtti.

Başbakan Erhürman, hala daha sonuçlanmamış bir müzakere masasının olduğunu anımsatarak, "Bir taraftan bir federasyon kurulması için çalışmalar sürdürülürken diğer taraftan var olan kaynakları 'ben kullanırım' diyemezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kıbrıs Türk tarafı, Ada etrafındaki tüm kaynaklarda sadece elde edilen gelirden pay alacak bir unsur olarak değil, irade sahibi bir unsur olarak söz hakkına sahiptir." diyen Erhürman, KKTC ve Türkiye'nin bunu bütün uluslararası kaynaklarını kullanarak anlatmaya devam edeceğini vurguladı. Tufan Erhürman, gerektiğinde "orada kazı yapılırsa burada da kazı yapılır" şeklinde uluslararası yöntemlerin hayata geçirileceğini kaydetti.

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