Klarnetle caz eserleri çaldı

EDİRNE (AA) - Klarnet sanatçısı Göksel Zurna'nın, son konserinde klarnetle caz ezgileri çalması büyük ilgi gördü.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce düzenlenen Turizm Haftası etkinlikleri devam ediyor.

Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Roman Müzik topluluğu da sahne aldı. Orkestrada ilgi müziğe küçük yaşta başlayan ve klarnet çalarken rahatlığıyla bilinen Göksel Zurna'daydı.

Zaman zaman tek elle çaldığı klarnetiyle seslendirdiği caz ve blues ezgileri, melodilere kendi düzenlemeleri dinleyenleri mest etti.

Yaklaşık 1 saat süren konserde Göksel Zurna dinleyicilerine farklı bir müzik şöleni sundu.

Etkinlikler 22 Nisan Pazar gününe kadar sürecek.