"Klasik İslam Sanatları" sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Siyah Sanat Galeri tarafından düzenlenen "Klasik İslam Sanatları" sergisi sanatseverlerle buluştu.
Hat, tezhib ve ebru alanlarında 17 sanatçının 27 eserinin yer aldığı sergi, galerinin Üsküdar'daki merkezinde açıldı.
Serginin açılış konuşmasını yapan hattat Hasan Çelebi, yasaklar nedeniyle İslam sanatları alanında 40 yıl önce bir sergi açmanın mümkün olmadığını söyledi.
Çelebi, kültür değerinin bir milletin hürriyeti olduğu yorumunda bulunarak, "Millet olarak bizim birçok kültür değerimiz ve bu kültür değerlerimizin kimlik numarası da sanatkarlarımızdır." dedi.
Sanatın bir kazanç alanı değil, gönül işi olduğunu vurgulayan Çelebi, "İslam sanatlarına yapılacak olan hizmetlerin bedelini Cenab-ı Hakk mutlaka verir. Bu duygular içerisinde tevekkül içerisinde çalışırsanız, Cenab-ı Hakk sizlere ahirette çokça ihsanda bulunur." ifadelerini kullandı.
Sergide hat dalındaki eseriyle yer alan Mustafa Cemil Efe de İslam sanatlarının hak ettiği değeri ve ilgiyi görebilmesinin, sanatkarların arasındaki birlik ve samimiyetle mümkün olabileceğini dile getirdi.
Efe, sergide yer alan işlerin bugün için birinci sınıf kategorisinde olduğu değerlendirmesinde bulunarak, şöyle devam etti:
"İslam sanatlarını meşk etmek ve nihayetinde eser üretmeye başlamak, kendi içerisinde zaten zor bir iştir. Bu noktada bugün veya başka bir mecrada bir eser üzerinde topyekün bir fikre, topyekün bir manaya, topyekün bir şekilde tasarıma odaklanmak yerine harflere, desenlere veyahut daha minimal objelere odaklanmak son derece yanlıştır."
Küratör Mümin Temizyürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Siyah Sanat Galerisi'nde ilk defa bir sergi düzenlediklerini kaydederek, "Sergi için sanatkarlarımızla yaptığımız istişareden sonra 17 sanatçımızdan eserler istedik. Sergiye özel çalışma yapan sanatçılarımız oldu. Aynı zamanda sergide yeni icazetini almış 3 arkadaşımızın eseri de yer alıyor." diye konuştu.
Temizyürek, galeride ayrıca varak atölyesi ve hat, tezhip alanlarında derslik açtıklarını belirterek, şunları söyledi:
"Sanatın halkla iletişimini, ulaşımını daha kolay sağlayabilmek için Siyah Sanat Galerisi'nde bu tarz girişimlerde bulunduk. Bu anlamda herhangi bir maddi kazancımız yok. Geçmişten edindiğimiz tecrübeler ışığında daha güzel işlere imza atmayı planlıyoruz. Daha sonraki günlerde de değişik sanat dallarında da yağlı boya, fotoğraf ve minyatür gibi sergiler açacağız."
Galeri yöneticisi Metin Alkış ise İslam sanatlarına destek olabilmek için bir sergi salonu oluşturduklarının altını çizerek, "Sanatkarlarımızdan oluşan istişare kurulumuzun kararıyla, ilk sergimizi karma bir sergi olarak açmayı arzu ettik. Bu sergilerin devamı olacak. Önümüzdeki zamanda Osmanlı padişahları minyatür sergisi açmayı düşünüyoruz. Şu anda çalışmaları da devam ediyor." dedi.
Sergide eseri yer alan Faslı sanatçı 26 yaşındaki Selim Hamidi ise hat sanatıyla babası Belaid Hamidi vasıtasıyla tanıştığını dile getirdi.
Hamidi, 2010 yılında Türkiye'ye geldiğini ve Hasan Çelebi'den dersler aldığını belirterek, "Hasan hocamızdan 2013'e kadar ders aldım. 2016 yılında uluslararası bir yarışmada birincilik ödülü aldım. Bu yıl da Zeytinburnu'nda düzenlenen 'Geleceğin Ustaları' yarışmasında ikincilik ödülü aldım. Bir Müslüman olarak sanatımla her gün ayet yazarak, Allah'a daha fazla yakınlaştığımı hissediyorum." şeklinde konuştu.
Serginin hat bölümünde Efe ve Hamidi'nin yanı sıra Muhammed Mağ, Seyit Ahmet Bursalı, Tuğba Oğuzcan, Esra Terzi ve Sedef Soylu'nun, tezhip bölümünde Bilge Hamidi, Hanifi Dursun, Hatice Kübra Kocabıyık, Ömer Şen ve Selma Kalkan'ın, ebru bölümünde ise Birgül Tayfur, Fatih Yeşil, İsmail Tirkeş, Sadreddin Özçimi ve Özden Aydın'ın eserleri izlenime sunuluyor.
Klasik İslam Sanatları dallarında 27 eserin yer aldığı sergi, 17 Şubat'ta kadar görülebilecek.
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