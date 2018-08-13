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Klasik otomobil tutkunları Bodrum'da buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 09:06 | Son Güncelleme

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen klasik otomobil etkinliğine 70'in üzerinde klasik otomobil tutkunu katıldı.

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen klasik otomobil etkinliğine 70'in üzerinde klasik otomobil tutkunu katıldı. Vatandaşlar klasik otomobillerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sosyal medyada kurulan 'TR Classic Cars' grubunun üyeleri Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'ndeki tanışma etkinliğinde bir araya geldi. Türkiye'nin çeşitli illerinden klasik otomobil tutkunları bir araya gelerek hem tanıştı, hem de araçlarını sergiledi. Atatürk Meydanı'nda toplanan 70'i aşkın klasik otomobil tutkunu araçlarını tanıttı. En eskisi 1951, en yenisi ise 1975 model olan otomobiller vatandaşların da beğenisini topladı. Vatandaşlarda otomobillerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. 'TR Classic Cars' grubunun kurucusu Ozan Aydın, amaçlarının klasik otomobil tutkunlarını tanıştırmak ve birlikte etkinlik düzenlemek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Amacımız, 12 Ağustos Pazar günü Bodrum Yarımadası'nda bulunan tüm klasik otomobilleri ve sahiplerini bir araya getirmekti. Bu organizasyon için yaklaşık 3 ay sürecimiz vardı. 3 ay içerisinde burada bulunan araçların hepsinin sahiplerine ulaşarak organizasyona davet ettik. Onlar da bizi kırmadılar geldiler. Bodrum'un yanı sıra İzmir, Çanakkale, Antalya ve Ankara'dan gelen araçlar da var. Yaklaşık 70 araç katıldı. Türk otomobiller ve el yapımı araçların yanı sıra Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un da klasik otomobilleri burada sergilendi. Amacımız Bodrum Yarımadası'nda bulunan klasik otomobil severleri bir araya getirip tanıştırmak, onları kaynaştırmak. Arkadaşlık beraberlik dostluk çerçevesinde bu organizasyonu düzenledik. Beklediğimizin üzerinde güzel bir organizasyon oldu. Güzel araçlar katıldı. Hepsi birer antika. En yaşlı aracımız 1951 model, en yeni aracımızda 1975 model. Organizasyona katılan tüm klasik otomobil sahiplerine teşekkür ediyoruz. İnşallah bu organizasyonları gelecek yıl festival haline getirerek ve daha da büyüterek devamını getirmeyi düşünüyoruz."

Etkinlikte Onur Kuruçaylı'nın otomobili 'En gözde araç' seçildi.

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