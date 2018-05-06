HABER

Klasik otomobil tutkunları Kütahya'da buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 19:35 | Son Güncelleme

Türkiye'nin birçok kentinden klasik otomobil sahibinin araçlarıyla katıldığı etkinlikte 50 klasik otomobil sergilendi

Kütahya'da, bu yıl ilki düzenlenen Klasik Otomobil Etkinliğine Ankara, Konya, Eskişehir başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinden klasik otomobil sahipleri bir araya geldi.

Kütahya Belediyesi ve Efsane Organizasyon işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte yaklaşık 50 klasik araç sergilendi.

Tarihi Kütahya Kalesi'ne gelen araçlar, klasik otomobil meraklılarının ilgi odağı oldu.

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve diğer protokol üyeleri ile birlikte etkinliğe katılan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, organizasyonun ilk olmasına rağmen klasik otomobil tutkunlarının ilgi gösterdiğini söyledi.

Katılımcılara teşekkür eden Saraçoğlu, etkinliği geleneksel hale getirerek, önümüzdeki yıllarda da düzenleyeceklerini belirtti.

Etkinliğe Eskişehir’den eşi ile birlikte katılan 80 yaşındaki Cengiz Sarıkaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, klasik otomobil tutkunu olduğunu ve 35 yıldır Murat 124 aracını kullandığını söyledi.

Klasik aracın kendisi için bir tutku olduğunu ifade eden Sarıkaş, "Bu araca bağlandım, satamıyorum. Bu arabada çocuklarım, torunlarım büyüdü. Onun için bu araba benimle gidecek." dedi.

Etkinliğe Ankara'dan katıldıklarını aktaran Ankara Klasik Otomobil Kulübü (AKOK) Başkanı Necdet Boyacı, Türkiye'nin birçok yerinde düzenlenen organizasyonlara katıldıklarını, bugün de Kütahya'da olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

1976 model Murat 124 ile Eskişehir'den Kütahya'ya geldiğini anlatan 60 yaşındaki Recep Gürlü ise klasik otomobili ile arasında bir gönül bağı oluştuğunu, bu tutkusunu oğlu Serhat ve torunu Hamza'ya da aşıladığını söyledi.

7 yaşındaki Hamza Gürlü de otomobilleri sevdiğini ve büyüdüğünde dedesinin arabasını kullanacağını ifade etti.

"En Güzel Klasik Araç" yarışmasının da yapıldığı etkinlikte dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

TSK duyurdu: İkisi lider kadrodan 14 terörist...TSK duyurdu: İkisi lider kadrodan 14 terörist...
Meteoroloji’den son dakika yağış uyarı!Meteoroloji’den son dakika yağış uyarı!
Erdoğan'dan Abdullah Gül yorumu: Beni hiç konuşturmayınErdoğan'dan Abdullah Gül yorumu: Beni hiç konuşturmayın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
etkinlik klasik otomobil Kütahya Kütahya Hisar Kalesi

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Tuğba Özay’dan ‘tek gecelik ilişki’ çıkışı!

Tuğba Özay’dan ‘tek gecelik ilişki’ çıkışı!

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

Rus çift Antalya tatilinde kabusu yaşadı!

Rus çift Antalya tatilinde kabusu yaşadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim manifestosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim manifestosunu açıkladı

İlginizi Çekebilir

İzmir'de son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İzmir'de son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hıdırellez mesajları ve gelenekler! Nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez mesajları ve gelenekler! Nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez mesajları ve gelenekler! Nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez mesajları ve gelenekler! Nasıl dilek tutulur?

Mecidiyeköy'de atlı cirit ekibini görenler şaştı kaldı

Mecidiyeköy'de atlı cirit ekibini görenler şaştı kaldı

Böyle baba olmaz olsun! 11 yaşındaki kızını kendi elleriyle IŞİD'e vermiş

Böyle baba olmaz olsun! 11 yaşındaki kızını kendi elleriyle IŞİD'e vermiş

Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik uyarı: Bu yaz ve sonbahara dikkat

Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik uyarı: Bu yaz ve sonbahara dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.