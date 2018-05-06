Klasik otomobil tutkunları Kütahya'da buluştu

Klasik aracın kendisi için bir tutku olduğunu ifade eden Sarıkaş, "Bu araca bağlandım, satamıyorum. Bu arabada çocuklarım, torunlarım büyüdü. Onun için bu araba benimle gidecek." dedi.

Etkinliğe Eskişehir’den eşi ile birlikte katılan 80 yaşındaki Cengiz Sarıkaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, klasik otomobil tutkunu olduğunu ve 35 yıldır Murat 124 aracını kullandığını söyledi.

Katılımcılara teşekkür eden Saraçoğlu, etkinliği geleneksel hale getirerek, önümüzdeki yıllarda da düzenleyeceklerini belirtti.

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve diğer protokol üyeleri ile birlikte etkinliğe katılan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, organizasyonun ilk olmasına rağmen klasik otomobil tutkunlarının ilgi gösterdiğini söyledi.

Kütahya'da, bu yıl ilki düzenlenen Klasik Otomobil Etkinliğine Ankara, Konya, Eskişehir başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinden klasik otomobil sahipleri bir araya geldi.

Etkinliğe Ankara'dan katıldıklarını aktaran Ankara Klasik Otomobil Kulübü (AKOK) Başkanı Necdet Boyacı, Türkiye'nin birçok yerinde düzenlenen organizasyonlara katıldıklarını, bugün de Kütahya'da olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

1976 model Murat 124 ile Eskişehir'den Kütahya'ya geldiğini anlatan 60 yaşındaki Recep Gürlü ise klasik otomobili ile arasında bir gönül bağı oluştuğunu, bu tutkusunu oğlu Serhat ve torunu Hamza'ya da aşıladığını söyledi.

7 yaşındaki Hamza Gürlü de otomobilleri sevdiğini ve büyüdüğünde dedesinin arabasını kullanacağını ifade etti.

"En Güzel Klasik Araç" yarışmasının da yapıldığı etkinlikte dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

