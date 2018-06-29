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Klasik otomobilciler festivalde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 13:43 | Son Güncelleme

Antika Otomobil Federasyonu tarafından düzenlenen "Klasik Otomobil Festivali" İstanbul'da başladı - TÜYAP'ta 500 klasik otomobilin sergilendiği festivalde, 900 bin dolar değerindeki "1930 Cadillac V16 Coupe" model otomobil büyük ilgi gördü

İSTANBUL (AA) - Klasik otomobil tutkunları, Antika Otomobil Federasyonu tarafından TÜYAP'ta düzenlenen "Klasik Otomobil Festivali"nde bir araya geldi.

TÜYAP'ta ilk kez düzenlenen festival, bando gösterisiyle başladı. Festivalin açılışında konuşan Antika Otomobil Federasyonu Genel Sekreteri İlker Tayalı, etkinliğe katılan herkesin ortak noktasının otomobil olduğunu dile getirdi.

Tayalı, bu festivale katılanların, klasik otomobilleri, otobüsleri ve kamyonları yakından görme fırsatı bulacağını belirterek, "Klasik otomobillerle 1886'dan başlayarak 1980 yılına kadar nostaljik bir yolculuğa çıkılacak. Aynı zamanda otomobil endüstrisinin gelişimi de görülebilecek." dedi.

İlker Tayalı, klasik otomobilleri diğer arabalardan ayırdıklarını çünkü onların ruhu olduğuna inandıklarını ifade ederek, "Dünyanın dört bir yanından gelen klasik otomobillerle birlikte ülkemizin ilk uluslararası klasik otomobil festivalini gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

- 500 klasik otomobil sergileniyor

TÜYAP'ta düzenlenen ve 3 gün sürecek festivalde 500 klasik otomobil sergileniyor.

Bu otomobiller arasında 900 bin dolar değerindeki "1930 Cadillac V16 Coupe" model otomobil büyük ilgi görüyor.

Ayrıca otomobilin atası olarak kabul edilen Alman Carl Benz'in saatte 14,5 kilometre hız yapabilen otomobilinin replikası ile birlikte, en genç klasik otomobil 1981 model BMW 323i, en nadide bulunan klasik otomobillerden Cord 810 Westchester de festivalde sergileniyor.

Harry Potter'in 1965 Ford Anglia'sı, Batman'ın Batmobile'i, Marilyn Monroe'nun Thunderbird'i, "Tatlı Dillim" filminde Zeki Alasya'nın kullandığı 1960 model Impla, Şoför Nebahat filminde Fatma Girik'in kullandığı 1952 model Desoto, Ayhan Işık'ın 1966 model Mercedes'i, Sadri Alışık'ın 1957 Chevrolet'i, Sadri Alışık'ın 1957 model aracı başta olmak üzere çok sayıda otomobil, festivalin en nadide araçları arasında yer alıyor.

Festivalde ayrıca Clark Gable'dan Marilyn Monroe'ya, Steve McQueen'den Elvis Presley'e kadar ünlülerin de kullandığı otomobillerin oluşturduğu 11 klasiğin yer alacağı Klasik Otomobil Müzayedesi, Klasik Otomobil Sergisi ve video gösterimleri de yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
festival klasik otomobil Tüyap

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