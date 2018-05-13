Klasik ve modifiye araç sahipleri buluştu

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Kemer Otomobil Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Klasik ve modifiye edilmiş araçların sergilendiği festivalde drift (kayma) tekniğiyle yapılan sürüşler ilgiyle izlendi.

Kemer Kaymakamlığı ve Kemer Belediyesi'nin destekleriyle Kemer Motor Sporları Kulübü tarafından Ralli Alanı'nda gerçekleştirilen Kemer Otomobil Festivali'nde klasik ve modifiye edilmiş yaklaşık 1000 otomobil sergilendi. Özellikle modifiyeli otomobillere katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Modifiye edilmiş araçlarla yapılan drift gösterilerinde de renkli görüntüler ve heyecanlı anlar yaşandı. Otomobil tutkunları bazı araçların yanında fotoğraf çektirdi.

Kemer Motor Sporları Kulübü Başkanı Serdar Honamlı, festivalin 5'incisini düzenlemekten dolayı mutlu olduklarını belirterek, katılımcı sayısının her yıl arttığını söyledi. Festivale herkesin mutlaka katılması gerektiğini anlatan Honamlı, "Festivali yapmamızdaki amacımız turizme katkı sağlamak. Bazı turistler gelip bizden bilgi alıyor. Turistlerden gelen tepkiler çok güzel. Festivalin hem turizme hem esnafa faydası olduğunu düşünüyorum" dedi.

Sıcak havaya rağmen bir araya gelmelerinin aile olduklarının göstergesi olduğunu vurgulayan Honamlı, kaymakamlığa, Kemer Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü ile organizasyonda emeği geçenlere de teşekkür etti.