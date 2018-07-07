"Klasik vosvos" meraklıları Burhaniye'de buluştu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, bu yıl 8'incisi düzenlenen "Balkan Bus Meeting" kapsamında yurt içi ve yurt dışından 100'ü aşkın Volkswagen marka klasik araç tutkunu bir araya geldi.
Altın Kamp Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlik için Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Ukrayna ve Sırbistan'dan 100'ü aşkın klasik Volkswagen meraklısı, minibüs, otomobil ve karavanı ile ilçeye geldi.
Balkan Bus Meeting Organizasyon Komitesi Üyesi Mustafa Dermanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin etkinliğe 2'nci kez ev sahipliği yaptığını söyledi.
Etkinliğin ilk kez 2011'de Yunanistan'da gerçekleştirildiğini belirten Dermanlı, "2'nci yılında bu etkinlik Bulgaristan'da yapıldı. 3'üncüsü ise İğne Ada'da gerçekleştirildi." diye konuştu.
Mustafa Dermanlı, etkinliğe 7 ülkeden 100'ü aşkın aracın katıldığını belirterek, "Rengarenk, her modelden Volkswagen minibüs, karavan ve otomobil kullanıcıları burada buluştu." ifadelerini kullandı.
Yunanistan'dan gelen Themis Michos da 2009'dan beri kullandığı minibüsle 2010'da Almanya'da bir etkinliğe katıldığını belirterek, şunları dile getirdi:
"Bu buluşmaya Türkiye'den de gelenler olmuştu. O yıl 'Biz neden Volkswagen minibüslerle Balkan buluşması yapmıyoruz?' diye düşündük. Bu fikri ilk olarak ben ortaya attım. Bu düşüncemi Bulgaristan'dan arkadaşıma anlattım. Daha sonra Balkan Bus Meeting'in ilkini 2011'de Yunanistan'da düzenledik. O etkinliğe 25 araç katılmıştı. Daha sonra Bulgaristan ve Türkiye'de buluşmalarımız devam etti. Zaman zaman 250 araca kadar çıkan bir katılım oldu. Bir masanın etrafında oturmayı, yemeyi, içmeyi ve sohbet etmeyi seviyoruz. Bu nedenle buluşmalarımıza devam edeceğiz."
Balkan ülkelerindeki Volkswagen sahiplerini bir araya getiren Balkan Bus Meeting, yarın sona erecek.
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