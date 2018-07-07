"Klasik vosvos" meraklıları Burhaniye'de buluştu

"Bu buluşmaya Türkiye'den de gelenler olmuştu. O yıl 'Biz neden Volkswagen minibüslerle Balkan buluşması yapmıyoruz?' diye düşündük. Bu fikri ilk olarak ben ortaya attım. Bu düşüncemi Bulgaristan'dan arkadaşıma anlattım. Daha sonra Balkan Bus Meeting'in ilkini 2011'de Yunanistan'da düzenledik. O etkinliğe 25 araç katılmıştı. Daha sonra Bulgaristan ve Türkiye'de buluşmalarımız devam etti. Zaman zaman 250 araca kadar çıkan bir katılım oldu. Bir masanın etrafında oturmayı, yemeyi, içmeyi ve sohbet etmeyi seviyoruz. Bu nedenle buluşmalarımıza devam edeceğiz."

Balkan ülkelerindeki Volkswagen sahiplerini bir araya getiren Balkan Bus Meeting, yarın sona erecek.

