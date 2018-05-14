Klasikçiler yaza anneleriyle 'merhaba' dedi

İSTANBUL, (DHA)- Klasik otomobilleri günümüz koşullarında yaşatarak geleceğe taşımayı hedefleyen İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri, Beykoz Polonezköy’de düzenlenen etkinlikle anneleriyle birlikte yaza merhaba dedi.
Bir döneme damgasını vurmuş araçlar yoğun trafik ve yağışlı havalarda riske girmemek için sadece bahar ve yaz aylarında kullanılıyor. Özellikle 1950’li ve 1960’lı yıllara ait Cadillac, Pontiac, Chevrolet, Buick, Plymouth, Ford gibi markaların onlarca örneği Anneler Günü sebebiyle klasikseverler ve annelerinin katıldığı etkinliğe getirildi. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri, oluşturdukları klasik otomobil konvoyuyla geçtiğimiz günlerde Çanakkale’ye gitmiş, Troya, Assos, Gelibolu tarihi yarımadası gibi noktaları gezmişlerdi.
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