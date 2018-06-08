Klima bakımı sırasında asma tavan düştü: 1 yaralı

Adana'da kırtasiye dükkanında klima bakımı sırasında asma tavanın düşmesi sonucu bir işçi yaralandı.
Merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir kırtasiye dükkanının üst katındaki klimanın bakımı için merdivenle tırmanan Selahattin Fındık, yaslandığı asma tavanın düşmesi sonucu yaralandı.
Dükkanın girişindeki asma tavanın kapıyı kapatması nedeniyle dükkan sahibi ve bir kadın müşterisi küçük oğluyla birlikte içerde bir süre mahsur kaldı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İş yerinde mahsur kalan dükkan sahibi ile müşterisi ve oğlu, itfaiye ekiplerinin düşen asma tavanı kaldırmasıyla kurtarıldı.
Tedavi altına alınan yaralı işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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