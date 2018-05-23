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Klinik çalışmalarına Türkiye'den 12 hastanın da katıldığı migren aşısı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 10:13 | Son Güncelleme

AMERİKAN İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) migren hastalığının tedavisinde, atakları önleyici olarak kullanılan migren aşısına onay verdi.

Klinik çalışmalarına Türkiye'den 12 hastanın da katıldığı migren aşısı çıktı

Buse ÖZEL, İSTANBUL, (DHA) AMERİKAN İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) migren hastalığının tedavisinde, atakları önleyici olarak kullanılan migren aşısına onay verdi. 2012 yılından beri çalışmaları devam eden aşı, ABD'de onay aldıktan kısa bir süre sonra satışa sunuldu. Dünyada 3 bin hasta üzerinde denenen aşının klinik çalışmalarına Türkiye'den de 12 hasta katıldı. Dünya Baş Ağrısı Derneği Komite Üyesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Derya Uludüz, migren aşısının, migren hastalığının tedavisi için özel olarak geliştirilen ve migren ataklarının gelişmesini önleyici ilk ilaç olduğunu açıkladı. Yaklaşık 500 dolar fiyat ile ABD'de kullanıma giren aşının Türkiye'de de ruhsat alması için başvuru yapıldı.

"TÜRKİYE DE BU AŞI ÇALIŞMASINDA YER ALDI"

Prof. Dr. Derya Uludüz, aşının tüm etkilerini uzun vadede göreceklerini ancak bugüne kadar yapılan çalışma sonuçlarının umut verici olduğunu söyledi.

Şu ana kadar migren için üretilmiş özel bir tedavi olmadığını belirten Prof. Dr. Uludüz, "Hep başka hastalıklar için üretilmiş ilaçları migrende deniyorduk. Kalp hastalıklarında kullanılan, sara hastalığında kullanılan ilaçlar gibi ilaçları migrende deneyerek tedavi etmeye çalışıyorduk. Ancak çok güzel bir haber geldi. Migren aşısı dediğimiz, migrene özel, henüz ataklar ortaya çıkmadan, atağı durdurabilen bir tedavi geliştirildi. Bu tedavinin geliştirilme aşamasında, Türkiye de bu çalışmada yer aldı. Eylül 2017 itibariyle çalışmalar sonuçlandırıldı. Dünya Baş Ağrısı Derneği'nde toplantı yapıldı ve çalışmalar inanılmaz olumlu sonuç verdi. Hemen FDA'ye başvuruldu. 1 hafta önce de FDA onayı aldı ve ABD'de piyasaya sürüldü."

"3 BİN KİŞİ İLACI DENEDİ"

İlacın 3 bin kişi üzerinde denendiğini söyleyen Prof. Dr. Uludüz, ilacın bugüne kadar bulunan tek yan etkisinin aşının yapıldığı yerde kısa süre hafif bir kızarıklık yaratması ve yine kısa bir süre nezle benzeri etki olduğunu söyledi.

Deneysel tedavi sürecinde Türkiye'nin de çalışmalara katıldığını belirten Prof. Dr. Uludüz, Türkiye'den 12 hastanın da aşıyı kullandığını ve aşının düzenli kullanıldıkça ağrı ataklarını azalttığını söyledi.

İLAÇ NASIL ETKİ EDİYOR?

Migren aşısının nasıl etki ettiğini de açıklayan Prof. Dr. Uludüz, "Migrende birkaç tane mekanizma var. Bu mekanizmaların en önemlisi enflamasyon dediğimiz bir iltihabi durumun ortaya çıkması. Atak ortaya çıkacağı anda bir takım iltihap maddeleri salınıyor ve o iltihap maddeleri damarlara gidiyor, damarları genişleterek ağrı atağını başlatıyor. İlk ortaya çıkan şey iltihap maddeleri. İşte bu aşının tedavi ettiği yerde burası. Aşı iltihap maddelerinin salınmasını engelliyor. Böylece olayın yayılarak ağrı atağı çıkmasını ortadan kaldırıyor. Daha önceki tedavilerde ise genişleyen damarları tekrardan daraltmaya yönelik tedavi veriyorduk. Bu tedavide ilk etapta durdurmuş oluyoruz.

"YÜZDE 70'İN ÜZERİNDE BAŞARI ŞANSI VAR"

Aşının yüzde 70'in üzerinde başarı şansı olduğunu da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Uludüz, "Özellikle sık migren atakları olan hastalarda iyi yanıtlar aldık. Ayda 20 gün ağrısı olan bir hastada bunu sıfırlıyor ya da maksimum 1-2 güne düşürüyor.

FDA GEÇTİĞİMİZ HAFTA İNTERNET SİTESİNDEN DUYURDU

Geçtiğimiz hafta FDA'in internet sitesinden de duyurulan ilacın migrene karşı ilk koruyucu tedavi olduğu bildirildi. Yayınlanan açıklamada CGRP denilen kalsitonin geniyle ilişkin peptidlerden (CGRP) oluşan ve migrene neden olan aktiviteyi önleyen yeni sınıf bir ilaç olduğu belirtildi. FDA'in Nöroloji Ürünleri bölümünün Direktörü olan Eric Bastings de açıklamada "Bu sancılı ve yorucu durum için yeni tedavilere ihtiyacımız var" dedi.

(FOTOĞRAFLI - GÖRÜNTÜLÜ)

Klinik çalışmalarına Türkiye'den 12 hastanın da katıldığı migren aşısı çıktı

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