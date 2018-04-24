KMTSO’da yeni meclis tanışma programı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun, “Görevlerimizi layıkıyla yerine getirip yarınlara müreffeh bir şehri miras bırakmış olacağız” dedi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın (KMTSO) yeni meclisi için tanışma ve kaynaşma programı düzenlendi. Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen programa, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ile iş adamları ve meclis üyeleri katıldı.

Vali Vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç’un konuşmasının ardından kürsüye gelen KMTSO Başkanı Serdar Zabun, “Geçmişe baktığımızda Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası amacına yönelik hiç durmadan gayret sarf etmiş, ekonominin büyümesi ve küresel rekabette daha güçlü bir aktör olma adına çok başarılı bir grafiğe sahip olmuştur. Bu çabalar ile azimli, dürüst girişimciler sayesinde Kahramanmaraş bugün Türkiye’nin en büyük endüstriyel alt yapısının en güçlü olduğu kentlerden biri haline gelmiştir. Kahramanmaraş’ın çağa uygun ekonomik yapısıyla sürdürülebilir büyümeye ulaşması adına odamızın çalışmaları çok önemlidir. Burada alınan kararlar, yürütülen çalışmalar geleceğe atılan birer imzadır. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının yakalamış olduğu bu yüksek çıtayı daha yukarılara taşımak, Kahramanmaraş’ı yaşanabilir alt yapısı tamamlanmış yüksek rekabet gücü artmış ve çağdaş bir kent olma adına KMTSO’nun yapısının daha dinamik kadrolar ile büyük bir fırsat olacağına inanıyorum. İnanıyorum ki bu görevlerimizi layıkıyla yerine getirerek yarınlara çok daha müreffeh bir şehri miras bırakmış olacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar, hep birlikte oda fuaye salonunda akşam yemeği yedi.