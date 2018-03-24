KMÜ’de 180 meyve fidanı toprakla buluşturuldu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından Çanakkale Zaferi ve 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle meyve ağacı dikim etkinliği düzenlendi.
"18 Mart Çanakkale Şehitleri ve Yaşlılık Fidanlığı" adlı etkinlik kapsamında ceviz, nektarin, kiraz, üzüm, dut, elma, vişne ve bademden oluşan 180 meyve fidanı yüksekokul öğrencileri ve öğretim elemanları tarafından toprakla buluşturuldu. Etkinliğin ardından açıklama yapan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ümmühan Ünlü, öğrencilerin çevreye olan duyarlılığını artırmak ve gelecek nesillere yeşil bir çevre bırakmak için yola çıktıkları ifade etti. Peygamber Efendimizin, "Birinizin elinde bir fidan olduğu sırada kıyâmet kopacak olsa, onu dikmeye gücü yeterse diksin” hadisine dikkat çeken Ünlü, etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.
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