HABER

KMÜ’de 180 meyve fidanı toprakla buluşturuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 12:29 | Son Güncelleme

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından Çanakkale Zaferi ve 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle meyve ağacı dikim etkinliği düzenlendi."18 Mart Çanakkale Şehitleri ve Yaşlılık Fidanlığı" adlı etkinlik kapsamında ceviz, nektarin, kiraz, üzüm, dut, elma, vişne ve bademden oluşan 180 meyve fidanı yüksekokul öğrencileri ve öğretim elemanları tarafından toprakla buluşturuldu.

KMÜ’de 180 meyve fidanı toprakla buluşturuldu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından Çanakkale Zaferi ve 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle meyve ağacı dikim etkinliği düzenlendi.
"18 Mart Çanakkale Şehitleri ve Yaşlılık Fidanlığı" adlı etkinlik kapsamında ceviz, nektarin, kiraz, üzüm, dut, elma, vişne ve bademden oluşan 180 meyve fidanı yüksekokul öğrencileri ve öğretim elemanları tarafından toprakla buluşturuldu. Etkinliğin ardından açıklama yapan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ümmühan Ünlü, öğrencilerin çevreye olan duyarlılığını artırmak ve gelecek nesillere yeşil bir çevre bırakmak için yola çıktıkları ifade etti. Peygamber Efendimizin, "Birinizin elinde bir fidan olduğu sırada kıyâmet kopacak olsa, onu dikmeye gücü yeterse diksin” hadisine dikkat çeken Ünlü, etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

KMÜ’de 180 meyve fidanı toprakla buluşturuldu

KMÜ’de 180 meyve fidanı toprakla buluşturuldu

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Survivor'daki Adem Turabi kavgası hakkında bomba iddia!

Survivor'daki Adem Turabi kavgası hakkında bomba iddia!

Ankara - Aksaray yolunda kaza: Ölüler ve yaralılar var

Ankara - Aksaray yolunda kaza: Ölüler ve yaralılar var

Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!

Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

TSK duyurdu! PKK'lı teröristler öldürüldü

TSK duyurdu! PKK'lı teröristler öldürüldü

Sayısal Loto sonuçları - Milli Piyango 24 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto sonuçları - Milli Piyango 24 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Otobüsteki akılalmaz olayı böyle savundu: Sakinleştirmek için tokat attım

Otobüsteki akılalmaz olayı böyle savundu: Sakinleştirmek için tokat attım

Hulusi Akar'dan son dakika Afrin açıklaması

Hulusi Akar'dan son dakika Afrin açıklaması

Son dakika! Akıncı Üssü davasında mahkeme karıştı! Gözaltılar var

Son dakika! Akıncı Üssü davasında mahkeme karıştı! Gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.