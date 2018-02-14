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KMÜ’de üniversite güvenlik koordinasyon toplantısı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 09:09 | Son Güncelleme

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısına ev sahipliği yaptı.Karaman Valisi Fahri Meral ve KMÜ Rektörü Prof.

KMÜ’de üniversite güvenlik koordinasyon toplantısı yapıldı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısına ev sahipliği yaptı.
Karaman Valisi Fahri Meral ve KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı İsmail Hakkı Çınarsoy, Belediye Başkan Vekili Abdullah Bağırgan, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen, KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Oktay, KMÜ Genel Sekreteri Ahmet Tüfekci, Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Mehmet Sorğun, İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Ekici ve Emniyet Şube Müdürleri katıldı. KMÜ Senato Odasında düzenlenen toplantıda, eğitim-öğretim döneminin başında ele alınan konu başlıkları değerlendirilerek kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği, üniversite öğrencilerinin güvenliği, üniversite çevresindeki ulaşım yolları ve trafik, yerleşke içerisindeki toplu ulaşım araçları ve başıboş hayvanlar gibi konular hakkında istişarede bulunuldu.
Toplantı, huzurlu bir eğitim-öğretim dönemi geçirilmesi temennisiyle sona erdi.

KMÜ’de üniversite güvenlik koordinasyon toplantısı yapıldı

KMÜ’de üniversite güvenlik koordinasyon toplantısı yapıldı

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