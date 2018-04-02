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KMÜ’den 14 öğrenci Avrupa’ya gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 11:01 | Son Güncelleme

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) öğrencileri Erasmus Programı sayesinde Avrupa’da staj hayallerini gerçekleştirme fırsatı buluyor.Daha önce belirli bir kontenjana göre yapılan staj hareketliliği programı bu yıl kontenjanların arttırılmasıyla birlikte 14 öğrencinin yurt dışına çıkmasına imkan veriyor.

KMÜ’den 14 öğrenci Avrupa’ya gidiyor

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) öğrencileri Erasmus Programı sayesinde Avrupa’da staj hayallerini gerçekleştirme fırsatı buluyor.
Daha önce belirli bir kontenjana göre yapılan staj hareketliliği programı bu yıl kontenjanların arttırılmasıyla birlikte 14 öğrencinin yurt dışına çıkmasına imkan veriyor. Bu kapsamda yabancı dil sınavına katılan öğrencilerin tamamı sınavda başarılı olarak Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki üniversitelerle kamu ve özel kuruluşlarda staj yapma hakkına sahip oldu.
Erasmus Staj Hareketliliği programından yararlanacak olan 14 öğrenci; Almanya, Danimarka, Fransa, Hollanda, İtalya, Litvanya, Polonya, Portekiz, Slovenya ve Yunanistan olmak üzere on farklı ülkede KMÜ’yü temsil edecekler. Staj hareketliliği öncesi Avrupa’ya gidecek olan öğrencilere bilgilendirme toplantısı düzenlendi. KMÜ Erasmus Kurum Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Nezahat Ekici toplantıda son beş ay içerisinde 6 farklı ülkede 7 üniversite ile değişim anlaşması yapıldığını belirterek, “Erasmus+ ve Erasmus+ KA107 anlaşmaları ile önümüzdeki proje dönemlerinde daha fazla öğrenci ve personel hareketliliği sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Dr. Öğretim Üyesi Ekici, “Öğrencilerimizin yabancı dil sınavında elde ettikleri başarı motivasyonumuzu ve umudumuzu daha fazla arttırdı. Bu sayede UNİKOP Koordinatörlüğü ile görüşmelerimiz neticesinde kontenjan artırımı sağladık ve 14 öğrencimizin Avrupa’da staj hayallerini gerçekleştiriyoruz. Ayrıca yurt dışına gönderdiğimiz öğrencilerimiz ve üniversitemize gelen misafirlerimizle değişim programlarında yaşanan yoğunluğu daha da arttırmayı ve yerleşkemizin uluslararası bir profile sahip olmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

KMÜ’den 14 öğrenci Avrupa’ya gidiyor

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