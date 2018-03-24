KO-MEK kursiyerleri Aşık Veysel’i unutmadı

KO-MEK bağlama kursu kursiyerleri aşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden olan Halk Ozanı Aşık Veysel’i, vefatının 45. yılında unutmadı.
Anadolu ozan geleneğinin son temsilcilerinden olan Aşık Veysel Şatıroğlu vefatının 45. yılında da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) kursiyerleri tarafından unutulmadı. Seslendirdiği eserlerle tüm Türkiye’ye mal olan Aşık Veysel’i KO-MEK kursiyerleri ölüm yıl dönümünde onun eserlerini seslendirerek andı.
KO-MEK Çınarlı Kurs Merkezi’nde bağlama branşında eğitim gören kursiyerler Aşık Veysel’i “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsü ile andı. Kursiyerler tarafından seslendirilen eserler, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Birçok kursiyerin ilk kez katıldığı bağlama branşında kursiyerler Aşık Veysel’in geleneğinden geldiğini ifade eden kursiyerler bağlamayı Veysel’in türkülerinde sevdiklerini ifade ederek Veysel’e layık birer sanatçı olabilmek için çalışacaklarını belirttiler.
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