KOAH hastalarına 10 dakikada rahat nefes

Bu tarz hastalara tahlil ve tetkikler ile çeşitli testler yaptıklarını anlatan Kerget, "Özellikle yol yürümede ve merdiven çıkmada, nefes alıp vermede zorluk çeken ileri derece KOAH'lı hastaların, bronkoskopi yöntemiyle, yani akciğerlerine soluk borusu vasıtasıyla küçük kameralarla giriş yapıp hasarlı akciğer alanlarını valf uygulamasıyla söndürüyoruz. Uygulama sonrası nefes almakta ve yol yürümekte zorluk çeken hastalar hem nefeslerini rahatça alıyor hem de konforlu hayata kavuşuyor." dedi.

Kerget, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süre sigara kullanmış, yürüme ve merdiven çıkmakta zorlanan, ciddi nefes darlığı şikayeti olan ve yaşam konforu azalan KOAH hastalarının kendilerine başvurduğunu söyledi.

Kerget, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk kez Erzurum BEAH'de söz konusu uygulamayı hayata geçirdiklerini aktardı.

Valf uygulaması hakkında bilgi veren Kelget, şunları kaydetti:

"Valf, hastada akciğerlerinde herhangi bir alerjik reaksiyona neden olmayan yaklaşık 6-7 milimetrelik cisim. Bu valf ile hasarlı akciğer alanlarında özelikle sağlam alanlara ciddi derecede baskı yapan hasarlı alanları söndürüyoruz. Bu işlem nefes darlığı çeken, 100 metreyi bile yürüyemeyen, merdiven çıkarken güçlük çeken hastalara ciddi derecede konfor artışı sağlıyor. Bu işlemden sonra yaklaşık 2 hafta içerisinde hastalarda düzelme görüyoruz."

Kerget, 10 hastayı aynı yöntemle tedavi ettiklerini belirterek, hastaların da bu işlemden oldukça memnun olduğunu ifade etti.

Sigaranın insan sağlığı açısından önemli bir sorun olduğuna dikkati çeken Kerget, "Hastalar genelde öksürük ve balgam gibi şikayetlerin sigaraya bağlı olduğunu düşünüyor ve bu durumu umursamıyor. Bize müracaat ettiklerinde ise ileri derecede KOAH hastası olarak geliyor. Bu hastaların ilaçla tedavisinde kısmi derecede yanıt alıyoruz. Uyguladığımız yöntem ise bu kısmi düzeydeki yanıtın daha da üstünde. Hastamızı 8 gün gözetim altında tuttuktan sonra taburcu ediyoruz. " diye konuştu.