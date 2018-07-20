KOAH hastalarına 10 dakikada rahat nefes

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Göğüs Hastalıkları Hastanesinde gerçekleştirilen 10 dakikalık işlemle akciğerlerindeki hasarlı bölge "söndürülen" KOAH hastalarının nefes darlığı şikayetleri gideriliyor.
BEAH Göğüs Hastalıkları Hastanesine başvuran, terleme şikayeti bulunan, yürüme ve merdiven çıkmakta güçlük çeken ileri derece KOAH hastaları, göğüs hastalıkları uzmanı Buğra Kerget tarafından yaklaşık 10 dakikada gerçekleştirilen "endobronşial valf" uygulaması sayesinde rahat nefes alabiliyor.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk kez hayata geçirilen yöntem 2 ayda 10 hastaya uygulandı.
Kerget, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süre sigara kullanmış, yürüme ve merdiven çıkmakta zorlanan, ciddi nefes darlığı şikayeti olan ve yaşam konforu azalan KOAH hastalarının kendilerine başvurduğunu söyledi.
Bu tarz hastalara tahlil ve tetkikler ile çeşitli testler yaptıklarını anlatan Kerget, "Özellikle yol yürümede ve merdiven çıkmada, nefes alıp vermede zorluk çeken ileri derece KOAH'lı hastaların, bronkoskopi yöntemiyle, yani akciğerlerine soluk borusu vasıtasıyla küçük kameralarla giriş yapıp hasarlı akciğer alanlarını valf uygulamasıyla söndürüyoruz. Uygulama sonrası nefes almakta ve yol yürümekte zorluk çeken hastalar hem nefeslerini rahatça alıyor hem de konforlu hayata kavuşuyor." dedi.
Kerget, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk kez Erzurum BEAH'de söz konusu uygulamayı hayata geçirdiklerini aktardı.
Valf uygulaması hakkında bilgi veren Kelget, şunları kaydetti:
"Valf, hastada akciğerlerinde herhangi bir alerjik reaksiyona neden olmayan yaklaşık 6-7 milimetrelik cisim. Bu valf ile hasarlı akciğer alanlarında özelikle sağlam alanlara ciddi derecede baskı yapan hasarlı alanları söndürüyoruz. Bu işlem nefes darlığı çeken, 100 metreyi bile yürüyemeyen, merdiven çıkarken güçlük çeken hastalara ciddi derecede konfor artışı sağlıyor. Bu işlemden sonra yaklaşık 2 hafta içerisinde hastalarda düzelme görüyoruz."
Kerget, 10 hastayı aynı yöntemle tedavi ettiklerini belirterek, hastaların da bu işlemden oldukça memnun olduğunu ifade etti.
Sigaranın insan sağlığı açısından önemli bir sorun olduğuna dikkati çeken Kerget, "Hastalar genelde öksürük ve balgam gibi şikayetlerin sigaraya bağlı olduğunu düşünüyor ve bu durumu umursamıyor. Bize müracaat ettiklerinde ise ileri derecede KOAH hastası olarak geliyor. Bu hastaların ilaçla tedavisinde kısmi derecede yanıt alıyoruz. Uyguladığımız yöntem ise bu kısmi düzeydeki yanıtın daha da üstünde. Hastamızı 8 gün gözetim altında tuttuktan sonra taburcu ediyoruz. " diye konuştu.
- 8-10 bin dolara maliyeti olan tedaviyi devlet karşılıyor
Kerget, hem bölge illerine hem de komşu ülkelere hitap eden büyük bir hastaneye sahip olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:
"İleri derecede KOAH hastalarının ciddi şekilde tedaviye ihtiyacı var. Hastalarımız, bu işlemin uygulandığına dair bilgi sahibi olursa bize başvurmaları durumunda bu işlemi 5-10 dakikada uygulayıp tedavi edilebiliyorlar. Bu yöntem 8 ila 10 bin dolar maliyetinde ve bu maliyeti artık devlet karşılıyor."
Kontrole gelen hastalardan Ömer Karslı (44) da uzun süre sigara kullandığını ve buna bağlı KOAH hastası olduğunu söyledi.
Söz konusu yöntemle tedavi edildiğini dile getiren Karslı, "Nefes darlığı, balgam, aşırı terleme ve merdiven çıkamama şikayetim vardı. Bir katta 3-4 merdiven çıkabiliyor, yol yürürken sürekli nefes darlığı çekiyordum. Bu tedaviyi göreli 15 gün oldu ve hiç şikayetim kalmadı. Şimdi merdiven çıkarken zorluk çekmiyorum, çok rahat nefes alıyorum. Sabah kalktığımda ter içinde oluyordum o da kalmadı. Allah devletimizden ve doktorlarımızdan razı olsun." dedi.
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