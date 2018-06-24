KOAH hastası kadın, 5 yıl sonra evinde oy kullandı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta son 5 yıl içinde yapılan halk oylaması ve seçimlerde Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) nedeniyle sandığa gidemeyen Nazlı Seyfikli (76) 'seyyar sandık' uygulaması ile evinde oyunu kullandı. Yatağa bağımlı seçmenlerin, Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanmaları için "seyyar sandık" uygulaması hayata geçirildi. Sivas'ta il genelinde 14 seyyar sandıkta 98 seçmen oy kullandı. Yiğitler Mahallesi'nde ikamet eden KOAH hastası olan ve kilo problemi bulunan 2 çocuk annesi Nazlı Seyfikli son 5 yıl içinde yapılan halk oylaması ve seçimlerde rahatsızlığı nedeniyle oy kullanamadı. Yeni uygulama sayesinde Seyfikli, evine getirilen 8803 nolu sandıkta görevliler eşliğinde oyunu kullandı. Rahatsızlığı nedeniyle yürümekte güçlük çektiğini ve solunum sıkıntısı yaşadığını söyleyen Seyfikli, "Oy kullanamıyordum. İşiniz gücünüz rast gelsin. Elim ayağım titriyor. Lavaboya bile gidemiyorum. Bastonla zor gidip geliyorum. Evimde oyumu kullandım. Allah razı olsun" dedi.

