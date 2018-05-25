Koalisyon güçleri Husilere ait askeri konvoyu vurdu

MARİB (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'in Hudeyde ilinde düzenlediği hava saldırısında Husilere ait askeri bir konvoyu vurduğu bildirildi.

Koalisyondan yapılan açıklamada, koalisyon güçlerine ait helikopterlerin, Hudeyde iline bağlı et-Tuhayta ilçesinde Husilere ait askeri bir konvoyu vurduğunu belirtti.

Husilere ait 12 aracın hedef alındığı saldırıda Apache AH-64 tipi helikopterin kullanıldığı ifade edildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de 2014'ten bu yana yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler ile hükümet güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor. Üç seneden fazla süredir devam eden çatışmalar, ülkenin zayıf ekonomisindeki gözle görülür düşüşün yanı sıra insani ve sağlık koşullarını da etkisi altına alıyor.

