HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Koalisyon güçleri Husilere ait askeri konvoyu vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 19:53 | Son Güncelleme

Koalisyon güçleri Husilere ait askeri konvoyu vurdu

MARİB (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'in Hudeyde ilinde düzenlediği hava saldırısında Husilere ait askeri bir konvoyu vurduğu bildirildi.

Koalisyondan yapılan açıklamada, koalisyon güçlerine ait helikopterlerin, Hudeyde iline bağlı et-Tuhayta ilçesinde Husilere ait askeri bir konvoyu vurduğunu belirtti.

Husilere ait 12 aracın hedef alındığı saldırıda Apache AH-64 tipi helikopterin kullanıldığı ifade edildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de 2014'ten bu yana yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler ile hükümet güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor. Üç seneden fazla süredir devam eden çatışmalar, ülkenin zayıf ekonomisindeki gözle görülür düşüşün yanı sıra insani ve sağlık koşullarını da etkisi altına alıyor.

PARTNER20 yıllık araçları böyle değişti! Gözlerine inanamadılar20 yıllık araçları böyle değişti! Gözlerine inanamadılar
İYİ Parti'nin Sivas milletvekili adayı Hüseyin Gülhan'ın internet sitesi tartışma konusu olduİYİ Parti'nin Sivas milletvekili adayı Hüseyin Gülhan'ın internet sitesi tartışma konusu oldu
Bursa'da sağanakBursa'da sağanak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hudeyde Husi Suudi Arabistan Yemen

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den Uşaklı çobana: O kokuyu iyi bilirim, rahatsız olmam

Muharrem İnce'den Uşaklı çobana: O kokuyu iyi bilirim, rahatsız olmam

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Akarca'dan bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Akarca'dan bedelli askerlik açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Film çekimi nedeniyle İstanbul'da bu yollar yarın trafiğe kapatılacak

Film çekimi nedeniyle İstanbul'da bu yollar yarın trafiğe kapatılacak

Bursa'da sel! Bir anda bastıran şiddetli yağış kamyonu sürükledi

Bursa'da sel! Bir anda bastıran şiddetli yağış kamyonu sürükledi

Bursa'yı sel vurdu!

Bursa'yı sel vurdu!

Başbakan Binali Yıldırım İzmir'e yapılacak yeni havalimanının adını ilk kez açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım İzmir'e yapılacak yeni havalimanının adını ilk kez açıkladı

ŞİDEF Kuruldu

ŞİDEF Kuruldu

İYİ Parti'nin Sivas milletvekili adayı Hüseyin Gülhan'ın internet sitesi tartışma konusu oldu

İYİ Parti'nin Sivas milletvekili adayı Hüseyin Gülhan'ın internet sitesi tartışma konusu oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.