RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun, Yemen'in kuzey kesimindeki Saada kentinde Husilere ait "askeri iletişim sistemini" tahrip ettiği bildirildi.
Suudi Arabistan'ın Al Arabiya kanalında yer alan habere göre, koalisyon güçleri, Saada kentindeki Hadyan ve Razah bölgelerinde Husilere ait askeri iletişim ağını hedef aldı. Koalisyon güçlerinin, "yabancı uzmanlar" tarafından işletildiği öne sürülen söz konusu "ileri teknoloji askeri iletişim sistemini" imha ettiği aktarıldı.
Kamuflaj ve savunma sistemi bulunmasının vurulan noktaların askeri mevzi olduğunu kanıtladığını aktaran koalisyon güçleri, Husilerin nitelikli güce ve ileri tekniklere sahip olmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.
Ayrıca haberde söz konusu hava operasyonlarına ilişkin bir video yayınlandı.
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