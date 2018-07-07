HABER

Koalisyon güçleri Husilerin kuzeydeki "askeri iletişim sistemini" imha etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 19:52 | Son Güncelleme

Koalisyon güçleri Husilerin kuzeydeki "askeri iletişim sistemini" imha etti

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun, Yemen'in kuzey kesimindeki Saada kentinde Husilere ait "askeri iletişim sistemini" tahrip ettiği bildirildi.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya kanalında yer alan habere göre, koalisyon güçleri, Saada kentindeki Hadyan ve Razah bölgelerinde Husilere ait askeri iletişim ağını hedef aldı. Koalisyon güçlerinin, "yabancı uzmanlar" tarafından işletildiği öne sürülen söz konusu "ileri teknoloji askeri iletişim sistemini" imha ettiği aktarıldı.

Kamuflaj ve savunma sistemi bulunmasının vurulan noktaların askeri mevzi olduğunu kanıtladığını aktaran koalisyon güçleri, Husilerin nitelikli güce ve ileri tekniklere sahip olmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.

Ayrıca haberde söz konusu hava operasyonlarına ilişkin bir video yayınlandı.

PARTNERBir zamanlar Türkiye'nin en lüks oteliydi! İşte şimdiki hali...Bir zamanlar Türkiye'nin en lüks oteliydi! İşte şimdiki hali...
Yeni ve son KHK Resmi Gazetede yayımlandı! 700 sayılı KHK ile Cumhurbaşkanlığı sistemi uyum kanunları düzenlendiYeni ve son KHK Resmi Gazetede yayımlandı! 700 sayılı KHK ile Cumhurbaşkanlığı sistemi uyum kanunları düzenlendi
Diyarbakır'daki kanlı infazı terör örgütü PKK üstlendi!Diyarbakır'daki kanlı infazı terör örgütü PKK üstlendi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Husiler Suudi Arabistan Yemen

En Çok Okunan Haberler

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!

Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!

HDP milletvekili Barış Atay yemin ederken TBMM karıştı

HDP milletvekili Barış Atay yemin ederken TBMM karıştı

TBMM'de dikkat çeken hareket! MHP’liler ayağa kalkmadı

TBMM'de dikkat çeken hareket! MHP’liler ayağa kalkmadı

Bodrum'da iğrenç olay! Döve döve hastanelik ettiler

Bodrum'da iğrenç olay! Döve döve hastanelik ettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 2 işçi için ekipler harekete geçti!

Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 2 işçi için ekipler harekete geçti!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Şehit Astsubay İsa Boztoprak'ın cenazesinde skandal olay!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Şehit Astsubay İsa Boztoprak'ın cenazesinde skandal olay!

Yeni ve son KHK Resmi Gazetede yayımlandı! 700 sayılı KHK ile Cumhurbaşkanlığı sistemi uyum kanunları düzenlendi

Yeni ve son KHK Resmi Gazetede yayımlandı! 700 sayılı KHK ile Cumhurbaşkanlığı sistemi uyum kanunları düzenlendi

Diyarbakır'daki kanlı infazı terör örgütü PKK üstlendi!

Diyarbakır'daki kanlı infazı terör örgütü PKK üstlendi!

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde inşaatta göçük: 3 ölü, 1 yaralı!

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde inşaatta göçük: 3 ölü, 1 yaralı!

HDP'li Ayşe Acar Başaran TBMM'deki milletvekili yeminin yine 22 saniyede tamamladı!

HDP'li Ayşe Acar Başaran TBMM'deki milletvekili yeminin yine 22 saniyede tamamladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.