Koalisyon güçleri, Kızılhaç'ın personelini Yemen'den çekmesinden endişeli

Koalisyonun, Yemen'deki insani yardım kuruluşu personelinin güvenliğinin sağlanması konusunda istekli olduğunu aktaran Maliki, "Yemen'de faaliyet gösteren herhangi bir kurum çalışanının hayatının tehdit edilmesi, uluslararası yasa ve normlar ile BMGK kararlarına aykırı. Bu suçu işleyen, uluslararası toplumun önünde yasal ve hukuki sorumluluğunu taşıyacak." dedi.

Maliki, koalisyon güçlerinin, "Yemen'de meşru hükümete bağlı güvenlik güçlerinin kontrolündeki bölgelerin yanı sıra İran destekli Husi milislerinin hakim olduğu bölgelerde faaliyet gösteren uluslararası insani yardım kurumu çalışanlarının işlerini kolaylaştıracağı" taahhüdüne bağlı olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçleri sözcüsü Turki el-Maliki, yaptığı açıklamada, ICRC'nin Yemen'deki personelini çekmesinden endişe duyduğunu söyledi.

Maliki, koalisyon güçlerinin, "Kararlılık Fırtınası", ardından "Umuda Dönüş" operasyonları kapsamında sivillerin korunması ve uluslararası insani yardım kurumu çalışanlarına gerekli korumanın sağlanması için en yüksek standartları uyguladığını dile getirdi.

Husilerin, sivillerin ve uluslararası yardım görevlilerinin hayatını tehdit etmesini kınayan Maliki, bölgedeki insani ve güvenlik koşullarının kötüleşmesinin sorumluluğunun da Husilere ait olduğunu aktardı.

ICRC, dün akşam yaptığı açıklamada, bir dizi olay ve tehdide maruz kaldığı gerekçesiyle, Yemen'de faaliyet gösteren 70 çalışanını bölgeden çektiğini duyurmuştu.

