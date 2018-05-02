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Koalisyon güçleri Yemen'de bir Katarlıyı alıkoydu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 21:23 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, bir Katar vatandaşını 21 Nisan'da Yemen-Umman sınırında alıkoydu

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, bir Katar vatandaşını Umman ile Yemen arasındaki sınır kapısında 21 Nisan'da alıkoyduğu bildirildi.

Katar Ulusal İnsan Hakları Komisyonundan yapılan açıklamada, Katar vatandaşı Muhsin Salih Sadun el-Kerbi'nin, akrabalarını ziyaret etmek için Yemen'e giderken koalisyon güçleri tarafından 21 Nisan'da alıkonulduğu belirtildi.

Açıklamada, Kerbi'nin Umman ile Yemen arasındaki sınır kapısında herhangi bir yasal gerekçe gösterilmeden koalisyon güçleri tarafından alıkonulduğu ifade edildi.

Ulusal İnsan Hakları Komisyonunun açıklamasında, Kerbi'nin Katar ile Suudi Arabistan ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz nedeniyle alıkonulduğu ve abluka uygulayan ülkelerin Katar'a ve halkına yönelik insan hakları ihlallerinin devam ettiği savunuldu.

Öte yandan, Suudi Arabistan'a ait Al Arabiya televizyonu ise söz konusu şahsın Husilerle iş birliği yapmakla itham edilen bir istihbarat subayı olduğunu öne sürdü.

Yemen'de yönetimi devralmak isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

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