Koalisyon güçlerinden Husilere suçlama

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husileri, Hudeyde Limanı'na gıda maddesi girişine engel olmakla suçladı.
Koalisyon tarafından yapılan ve Suudi Arabistan'ın El İhbariyye kanalında yer alan açıklamada Husilerin, Hudeyde Limanı'ndaki deniz ulaşımını engellediği belirtildi.
Açıklamada, gıda maddelerinin sevkiyatının yapılamamasının Yemenlilerin sıkıntılarını artırdığı vurgulandı.
Ayrıca açıklamada, Husilerin limanı kötü bir şekilde yönetmesinin, yardımların ulaşmasını engelleyecek bir çevre felaketine neden olacağı kaydedildi.
Suudi Arabistan'ın El İhbariyye kanalı geçen hafta çarşamba günü, "Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait bir petrol gemisinin terör saldırısına uğradığını" bildirmiş ancak daha sonraki açıklamalarda hedef alınan gemi sayısının iki olduğu duyurulmuştu.
Bunun üzerine Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih, yaptığı açıklamada, "Babu'l Mendeb Boğazı üzerinden yapılan tüm ham petrol transferi, buranın güvenliği sağlanıncaya kadar derhal ve geçici olarak durdurulacaktır." ifadesini kullanmıştı.
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