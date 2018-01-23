HABER

Koalisyon güçlerinden Yemen için kapsamlı "insani yardım"

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 00:03 | Son Güncelleme 5 saat önce

- Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri, Yemen için "kapsamlı insani yardım çalışmaları" başlattı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri, Yemen için "kapsamlı insani yardım çalışmaları" başlattıklarını duyurdu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen Yemen'deki meşru hükümete destek veren koalisyon ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında, Yemen için başlatılan söz konusu yardım çalışması görüşüldü.

Toplantıda, bugün başlatılan kapsamlı insani yardım çalışması hakkında açıklama yapan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, bu yardım çalışması kapsamında Marib ile hava koridoru oluşturulduğunu limanların kapasitelerinin geliştirileceğini ve insani yardımların tüm Yemen'i kapsayacak şekilde dağıtılması için başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere birçok insani yardım kuruluşu ile iş birliği yapıldığını söyledi.

Cubeyr, kapsamlı insani yardım çalışmaları çerçevesinde Yemenli vatandaşların sadece mevcut ihtiyaçlarının değil, gelecekte de insani kriz yaşamaması için ihtiyaç duyacakları yardımların altyapısının oluşturulacağını ifade etti.

Limanlarda altyapı çalışmaları yürütülerek 2017 yılında aylık 1,1 milyon ton olan ithalat kapasitesinin 1,4 milyon tona çıkarılacağını söyleyen Suudi Arabistanlı Bakan, şunları kaydetti:

"Yemen'in Marib kentine insani yardım malzemeleri taşıması için günlük C-130 kargo uçağı seferleri yapılacak. Ayrıca Yemen'in 6 farklı bölgesinde 17 güvenli sınır kapısı açılarak insani yardım çalışmalarına devam edilecek."

BM'nin de öngörüleri ışığında hazırlanan kapsamlı insani yardım çalışmalarının 2018 yılı için toplam maliyetinin 1,5 milyar dolar tutarında olduğunu dile getiren Cubeyr, Yemen'e gönderilen insani yardımların resmi kurumların yanı sıra BM ile iş birliği içinde olan yerel ve uluslararası yardım kuruluşları tarafından dağıtılacağını belirtti.

Koalisyon güçleri sözcüsü Kurmay Albay Turki el-Maliki ise yaptığı açıklamada, insani yardım çalışmalarının, tüm Yemen halkını kapsaması için kara, hava ve deniz yollarını kullanacaklarını söyledi.

Askeri güçlerin de insani yardımlar için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu dile getiren Maliki, bu çalışmalarının sürdürülebilir olması amacıyla havaalanı, liman ve bazı sınır kapılarında alt yapı çalışmalarını yapacaklarını Muha, Aden ve Mukella limanlarına vinç kuracaklarını kaydetti.

Maliki, Sana Havalimanı dahil ülkenin her yerine insani yardımların ulaşması için tüm imkanları seferber edeceklerini söyledi.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin Operasyonu'ndan acı haber: 1 asker şehit

Afrin Operasyonu'ndan acı haber: 1 asker şehit

Erol Köse'den Burak Özçivit'e çok sert eleştiri

Erol Köse'den Burak Özçivit'e çok sert eleştiri

'İkiniz de erkeğe benziyorsunuz' deyince çıldırdı!

'İkiniz de erkeğe benziyorsunuz' deyince çıldırdı!

Nişanlı kızın sorusu Nihat Hatipoğlu'nu çaresiz bıraktı

Nişanlı kızın sorusu Nihat Hatipoğlu'nu çaresiz bıraktı

Son dakika Ankara'da HDP'ye polis operasyonu!

Son dakika Ankara'da HDP'ye polis operasyonu!

'İnanmayan Venüs'e gitsin! Masraflar benden'

'İnanmayan Venüs'e gitsin! Masraflar benden'

İlginizi Çekebilir

Afrin Operasyonu'ndan acı haber: 1 asker şehit

Afrin Operasyonu'ndan acı haber: 1 asker şehit

Son dakika! Erdoğan'dan ABD'ye sert Afrin yanıtı

Son dakika! Erdoğan'dan ABD'ye sert Afrin yanıtı

İsmail Küçükkaya'dan o toplantı için bomba yorum

İsmail Küçükkaya'dan o toplantı için bomba yorum

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Erdoğan'a proje sunumu yapacak mühendise siber suikast mı yapıldı?

Erdoğan'a proje sunumu yapacak mühendise siber suikast mı yapıldı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans ile harekat hakkında bilgilendirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans ile harekat hakkında bilgilendirildi

Son dakika! ABD heyeti Ankara'ya geldi

Son dakika! ABD heyeti Ankara'ya geldi

Afrin Operasyonu'ndan acı haber: 1 asker şehit

Afrin Operasyonu'ndan acı haber: 1 asker şehit

Son dakika Ankara'da HDP'ye polis operasyonu!

Son dakika Ankara'da HDP'ye polis operasyonu!

Türkiye Ermenileri Patrikliği'nden Mehmetçik'e dua

Türkiye Ermenileri Patrikliği'nden Mehmetçik'e dua

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Suriye'yi işgal etmiyoruz, terörü bitiriyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Suriye'yi işgal etmiyoruz, terörü bitiriyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.