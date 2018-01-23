RİYAD (AA) - Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri, Yemen için "kapsamlı insani yardım çalışmaları" başlattıklarını duyurdu.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen Yemen'deki meşru hükümete destek veren koalisyon ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında, Yemen için başlatılan söz konusu yardım çalışması görüşüldü.
Toplantıda, bugün başlatılan kapsamlı insani yardım çalışması hakkında açıklama yapan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, bu yardım çalışması kapsamında Marib ile hava koridoru oluşturulduğunu limanların kapasitelerinin geliştirileceğini ve insani yardımların tüm Yemen'i kapsayacak şekilde dağıtılması için başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere birçok insani yardım kuruluşu ile iş birliği yapıldığını söyledi.
Cubeyr, kapsamlı insani yardım çalışmaları çerçevesinde Yemenli vatandaşların sadece mevcut ihtiyaçlarının değil, gelecekte de insani kriz yaşamaması için ihtiyaç duyacakları yardımların altyapısının oluşturulacağını ifade etti.
Limanlarda altyapı çalışmaları yürütülerek 2017 yılında aylık 1,1 milyon ton olan ithalat kapasitesinin 1,4 milyon tona çıkarılacağını söyleyen Suudi Arabistanlı Bakan, şunları kaydetti:
"Yemen'in Marib kentine insani yardım malzemeleri taşıması için günlük C-130 kargo uçağı seferleri yapılacak. Ayrıca Yemen'in 6 farklı bölgesinde 17 güvenli sınır kapısı açılarak insani yardım çalışmalarına devam edilecek."
BM'nin de öngörüleri ışığında hazırlanan kapsamlı insani yardım çalışmalarının 2018 yılı için toplam maliyetinin 1,5 milyar dolar tutarında olduğunu dile getiren Cubeyr, Yemen'e gönderilen insani yardımların resmi kurumların yanı sıra BM ile iş birliği içinde olan yerel ve uluslararası yardım kuruluşları tarafından dağıtılacağını belirtti.
Koalisyon güçleri sözcüsü Kurmay Albay Turki el-Maliki ise yaptığı açıklamada, insani yardım çalışmalarının, tüm Yemen halkını kapsaması için kara, hava ve deniz yollarını kullanacaklarını söyledi.
Askeri güçlerin de insani yardımlar için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu dile getiren Maliki, bu çalışmalarının sürdürülebilir olması amacıyla havaalanı, liman ve bazı sınır kapılarında alt yapı çalışmalarını yapacaklarını Muha, Aden ve Mukella limanlarına vinç kuracaklarını kaydetti.
Maliki, Sana Havalimanı dahil ülkenin her yerine insani yardımların ulaşması için tüm imkanları seferber edeceklerini söyledi.
(AA)
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