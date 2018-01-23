RİYAD (AA) - Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri, Yemen için "kapsamlı insani yardım çalışmaları" başlattıklarını duyurdu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen Yemen'deki meşru hükümete destek veren koalisyon ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında, Yemen için başlatılan söz konusu yardım çalışması görüşüldü.

Toplantıda, bugün başlatılan kapsamlı insani yardım çalışması hakkında açıklama yapan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, bu yardım çalışması kapsamında Marib ile hava koridoru oluşturulduğunu limanların kapasitelerinin geliştirileceğini ve insani yardımların tüm Yemen'i kapsayacak şekilde dağıtılması için başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere birçok insani yardım kuruluşu ile iş birliği yapıldığını söyledi.

Cubeyr, kapsamlı insani yardım çalışmaları çerçevesinde Yemenli vatandaşların sadece mevcut ihtiyaçlarının değil, gelecekte de insani kriz yaşamaması için ihtiyaç duyacakları yardımların altyapısının oluşturulacağını ifade etti.

Limanlarda altyapı çalışmaları yürütülerek 2017 yılında aylık 1,1 milyon ton olan ithalat kapasitesinin 1,4 milyon tona çıkarılacağını söyleyen Suudi Arabistanlı Bakan, şunları kaydetti: