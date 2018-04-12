Koalisyon güçlerinden Yemen'e hava saldırısı

SANA (AA) - Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait uçakların, başkent Sana'da Husilere ait askeri hedefleri vurduğu belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, koalisyon uçakları, Uluslararası Sana Havalimanı yakınındaki Ed-Deylemi Hava Üssü'ne 7, kentin batısındaki Es-Sittin Caddesi'nde yer alan Hava Harp Okulu'na da 2 hava saldırısı düzenledi. Saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.

Koalisyon güçlerinden ya da Husilerden konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Albay Turki el-Maliki daha önce yaptığı açıklamada, başkent Riyad ile Necran ve Cazan kentlerini hedef alan 3 füzenin havada imha edildiğini, Husilere ait 2 insansız hava aracının da düşürüldüğünü duyurmuştu.

Suudi Arabistan yönetiminin resmi verilerine göre, son 16 günde Yemen'den atılan ve havada imha edilen füzelerin sayısı 14'e yükseldi.