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Koalisyon güçlerinden Yemenlilere uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 07:10 | Son Güncelleme

Koalisyon güçleri, Yemen halkına Husilerin kontrolündeki Hudeyde'ye girmemeleri konusunda uyarıda bulundu

HUDEYDE (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in batısında yaşayan halkı, can güvenlikleri için Husilerin kontrolündeki Hudeyde'ye girmemeleri konusunda uyardı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, koalisyon ile hükümet güçlerinin operasyon düzenlemek için hazırlandığı pek çok ilçeye havadan broşür atıldı.

Broşürlerde, "Koalisyon güçlerinden çağrı! Değerli vatandaşlarımızı, can güvenlikleri için zorunlu haller dışında Hudeyde ile ona komşu bölgelere girmemeye çağıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyona başlamıştı. Bu kapsamda ilerleyişini sürdüren hükümet güçleri, 19 Haziran'da Hudeyde Uluslararası Havalimanı'nın tamamında kontrolü sağlamıştı.

Sığınmacı sayısına ilişkin Yemenli makamlardan resmi bilgi bulunmazken, BM verilerine göre Hudeyde'deki 250 bin kişiyi etkileyen savaş ve çatışmalar sebebiyle şu ana kadar 5 bin 200 aile evlerini terk ederek güvenli bölgelere sığınmak zorunda kaldığı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler Hudeyde

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