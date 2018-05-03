Koalisyon güçlerinin Yemen'de bir Katarlıyı alıkoyması

Katar Ulusal İnsan Hakları Komisyonundan bugün yapılan açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, 21 Nisan'da Katar vatandaşı Muhsin Salih Sadun el-Kerbi'yi Umman ile Yemen arasındaki sınır kapısında herhangi bir yasal gerekçe göstermeden alıkoyduğu bildirilmişti.

Suudi Arabistan makamlarının, Kerbi'nin sağlığından ve hayatından ahlaki ve hukuki olarak sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle halklara yönelik keyfi uygulamalara başvurulmaması istendi.

Ayrıca 63 yaşındaki Kerbi'nin sürekli bakım gerektiren bazı kronik rahatsızlıkları bulunduğu kaydedilen açıklamada, Kerbi'nin bir an önce serbest bırakılması talep edildi.

Kerbi'nin alıkonulması kınanarak, bunun uluslararası kanunlar ve insan hakları sözleşmelerine aykırı olduğu ifade edildi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Muhsin Salih Sadun el-Kerbi isimli vatandaşın 21 Nisan'da Yemen'den dönüşü sırasında Suudi Arabistan makamları tarafından alıkonulduğu belirtilerek, Kerbi'nin yalnızca akrabalarını ziyaret ettiği, hiçbir suç işlemediği aktarıldı.

Açıklamada Kerbi'nin Katar ile Suudi Arabistan ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz nedeniyle alıkonulduğu ve abluka uygulayan ülkelerin Katar'a ve halkına yönelik insan hakları ihlallerine devam ettiği savunulmuştu.

Öte yandan, Suudi Arabistan'a ait Al Arabiya televizyonu ise söz konusu şahsın Husilerle iş birliği yapmakla itham edilen bir istihbarat subayı olduğunu öne sürmüştü.

Yemen'de yönetimi devralmak isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

