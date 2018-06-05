Koalisyon sözcüsünden Münbiç açıklaması

WASHINGTON (AA) –ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Thomas Veale, ABD askerlerinin Münbiç’teki geleceğinin artık “siyasi görüşmelere ve belirlenecek politikaya” bağlı olduğunu söyledi.

Koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon’un yerine atanan Albay Veale, video konferans yöntemi ile ilk kez kameraların karşısına çıktı ve Irak ile Suriye’de devam eden operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Veale’nin özellikle de Türkiye ile ABD arasındaki anlaşma sonrasına Münbiç’teki ABD askerlerinin akıbetinin siyasi görüşmelere bağlı olduğunu söylemesi dikkat çekti.

Veale, “Onlar ileri kuvvet olarak orada değiller, bu Kore’deki silahsızlandırılmış bölge gibi değil. Onlar orada güvenlik operasyonları yapıyorlar. Bu görevin geleceği ise siyasi görüşmelere ve belirlenecek politikaya bağlıdır.” ifadesini kullandı.

Münbiç’te henüz herhangi bir operasyonel değişiklik olmadığını kaydeden sözcü, “Sahadaki koşullar sahadaki durumu belirleyecektir.” şeklinde konuştu.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon Komutanı Paul E. Funk olmak üzere birçok ABD'li yetkili ABD'nin Münbiç'ten çekilmeyeceğini açıklamıştı.