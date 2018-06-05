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Koalisyon sözcüsünden Münbiç açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 21:49 | Son Güncelleme

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Thomas Veale: -“(Münbiç'teki ABD güçleri) Onlar ileri kuvvet olarak orada değiller, bu Kore’deki silahsızlandırılmış bölge gibi değil. Onlar orada güvenlik operasyonları yapıyorlar. Bu görevin geleceği ise siyasi görüşmelere ve belirlenecek politikaya bağlıdır.” - “Türkiye’nin güney sınırlarındaki güvenlik kaygılarını anlıyoruz. Onlar koalisyonun değerli bir ortağı ve NATO müttefikidir. Onlarla bu görüşmeler üzerinden yakından çalışmak bu konuda en doğru yaklaşım” - “Türkiye’nin Irak’taki operasyonları Irak ile yakın işbirliği içerisinde yapılıyor.” - “NATO’nun Irak’ta saha incelemesini tamamladığını teyit ediyorum ve NATO bunu Irak hükümeti ile görüşüyor”

WASHINGTON (AA) –ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Thomas Veale, ABD askerlerinin Münbiç’teki geleceğinin artık “siyasi görüşmelere ve belirlenecek politikaya” bağlı olduğunu söyledi.

Koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon’un yerine atanan Albay Veale, video konferans yöntemi ile ilk kez kameraların karşısına çıktı ve Irak ile Suriye’de devam eden operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Veale’nin özellikle de Türkiye ile ABD arasındaki anlaşma sonrasına Münbiç’teki ABD askerlerinin akıbetinin siyasi görüşmelere bağlı olduğunu söylemesi dikkat çekti.

Veale, “Onlar ileri kuvvet olarak orada değiller, bu Kore’deki silahsızlandırılmış bölge gibi değil. Onlar orada güvenlik operasyonları yapıyorlar. Bu görevin geleceği ise siyasi görüşmelere ve belirlenecek politikaya bağlıdır.” ifadesini kullandı.

Münbiç’te henüz herhangi bir operasyonel değişiklik olmadığını kaydeden sözcü, “Sahadaki koşullar sahadaki durumu belirleyecektir.” şeklinde konuştu.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon Komutanı Paul E. Funk olmak üzere birçok ABD'li yetkili ABD'nin Münbiç'ten çekilmeyeceğini açıklamıştı.

-Eski açıklamaları inkar etti

İki ülke arasındaki yol haritası mutabakatının sonuçlarının ne olacağını henüz bilmediğini ifade eden Veale, “Türkiye’nin güney sınırlarındaki güvenlik kaygılarını anlıyoruz. Onlar koalisyonun değerli bir ortağı ve NATO müttefikidir. Onlarla bu görüşmeler üzerinden yakından çalışmak bu konuda en doğru yaklaşım.” ifadelerini kullandı.

AA muhabirinin, Türkiye ile ABD arasındaki Münbiç yol haritasının YPG/PKK’nın Münbiç’ten çıkarılmasını öngördüğünü hatırlatarak “Bu anlaşma aynı zamanda, ABD sözcülerinin, bazı generallerinin ve DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisinin YPG’nin Münbiç’ten ayrıldığına ilişkin eski açıklamalarının doğru olmadığını hatta bazen yanıltıcı olduğunu kabul etmek anlamına da geliyor, siz bu konuda ne diyeceksiniz?” sorusuna, Albay Veali geçmişte bu yönde herhangi bir açıklamanın yapıldığını hatırlamadığını iddia etti.

Veale, “Eski koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon ile 8 aydır çalışıyordum ancak ondan bu yönde bir açıklama hatırlamıyorum. Daha önce ABD’den bu yönde resmi bir açıklama yapıldığını da hatırlamıyorum. Dolayısıyla bu soruya gerçekten cevap veremem." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk 2016 yılında "DEAŞ sonrası güvenliği korumak için yerel birimlerin eğitiminin tamamlanmasının ardından tüm YPG birimleri Menbic'ten ayrılacak ve Fırat'ın doğusuna dönecek" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.

Bunun üzerine dönemin Koalisyon sözcüsü Albay John Dorrian, YPG/PKK unsurlarının Münbiç ilçesinden tamamen çekildiğini açıklamıştı.

Aynı süreç de dönemin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner de YPG/PKK mensuplarının artık Münbiç ilçesinde bulunmadığını iddia etmişti.

-Türkiye’nin Irak’taki operasyonları Irak ile işbirliği içerisinde yapılıyor

Geçen hafta ABD’nin Kuzey Irak’ın Sincar bölgesine asker konuşlandırdığı haberlerine ilişkin soruları da yanıtlayan Veale, söz konusu haberlerin doğru olmadığını ve görüntülenen konvoyun bölgeden geçerek Suriye’ye gittiğini söyledi.

Veale, “O konvoyun amacı özellikle de Toparlama Operasyonuna destek içindi ve başka herhangi bir konuyla ilgili değildi.” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Kuzey Irak’ta PKK terör örgütüne yönelik operasyonlara ilişkin bir soruya da yanıt veren Veale, “Türkiye’nin Irak’taki operasyonları Irak ile yakın işbirliği içerisinde yapılıyor.” dedi.

Türkiye’nin “değerli bir koalisyon ortağı” olduğunu belirten Veale koalisyonun misyonu ile Türkiye’nin buradaki operasyonlarının çakışması gibi bir durum öngörmediklerini belirtti.

-NATO Irak’ta saha incelemesi yaptı

Irak’ta istikrar çalışmalarına değinen Sözcü ayrıca NATO’nun Irak’ta sevkiyat öncesi saha incelemesi yaptığını teyit etti.

NATO’nun Irak hükümetinin davetiyle ülkeye geldiğini hatırlatan Veale, “NATO’nun Irak’ta saha incelemesini tamamladığını teyit ediyorum ve NATO bunu Irak hükümeti ile görüşüyor. Bu bizim alanımıza giren bir konu değil.” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD münbiç Suriye Türkiye

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