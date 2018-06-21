"KOBİ'lerle Güçlü ve Güvenli Yarınlara"

"KOBİ'ler banka kredileriyle finansman sağlamak çabasındalar. Biz KOBİ'lere banka kredilerinin yanında yatırımları için kiralama, faktoring ve finansman hizmetleri veriyoruz. Faturaya ve satışa dayalı bir banka dışı hizmet veriyoruz. Öncelikle işimiz KOBİ ve firmalara hizmet sağlamak. Biz garanti hizmeti veriyoruz. Bir KOBİ'nin vadeli alacaklarına bir çeşit alacak sigortası yapıyoruz. Karşı taraftaki borçlu, zamanında bu borcu ödeyemezse bu parayı ödeme hizmetini de sunuyoruz. Borçulularla temasa geçiyoruz, paranın vadesinde ödenmesini sağlıyor, yani bir tahsilat hizmeti de veriyoruz. Garanti ve tahsilat hizmetlerimizden sonra KOBİ'miz finansman ihtiyacı duyarsa, bu vadeli alacaklarını teminat olarak kabul ederek KOBİ'mize finansman sağlıyoruz."

Konya’da faaliyet gösteren 30 bin KOBİ'den yalnızca bininin faktoring kullandığını belirten Baydar, şöyle devam etti:

Baydar, burada yaptığı konuşmada, faktoring hizmetinin ekonomiye katkı sağlayacak, KOBİ'leri kalkındıracak bir hizmet olmasına rağmen ülkede yeterince tanınmadığını söyledi.

- "Türkiye büyüdükçe büyüyen bir sektörüz"

Faktoring hizmetini tanıtmak için yurt genelinde toplantılar düzenlemeye devam edeceklerini dile getiren Baydar, "Hem finansman hem tahsil hem de garanti hizmetinin üçünü birden verebilen başka bir finans ürünü yok. Biz Türkiye büyüdükçe daha fazla büyüyen bir sektörüz. Çünkü ticareti finanse ediyoruz. Ticaretin olmadığı yerde, durduğu yerde bizim büyümemiz de duruyor." diye konuştu.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk de Konya'nın hızla gelişmeye ve kalkınmaya devam ettiğini söyledi.

Büyüme rakamlarını değerlendiren Öztürk, "Türkiye ekonomisine göre sanayi ve dış ticarette daha hızlı büyüyoruz. Finansmana erişim denilince akla bankacılık geliyor. Finansal çeşitlilik yeterince bilinmiyor KOBİ'ler tarafından. Bu organizasyon bu yüzden oldukça önemli. Konya sanayi şehriydi, artık dış ticaret şehri olmaya başladı. Turizm, tarım, öğrenci gelir çeşitliliğimiz var. Bu yüzden önümüzdeki dönemde daha iyi performans sergileyeceğiz. Ar-Ge ve inovasyona yönelik çalışmalar yapıyoruz. Markalaşmaya da ağırlık vereceğiz."

Konuşmaların ardından programa katılan KOBİ temsilcilerine alternatif finans kaynaklarına ilişkin detaylı bilgi verildi.

