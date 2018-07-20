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Kobrayı bakıma ihtiyacı olduğu için beslemiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 12:43 | Son Güncelleme

Mısır'da tedavisi süren illüzyonist Aref Ghafouri, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Antalya'da gösteri hazırlığındayken kendisini ısıran kobra yılanını, "bakıma ihtiyacı olduğu için beslediğini" öne sürdü - Aref Ghafour: - "Bazıları 'Zehirli yılanlarla neden gösteri yapıyorsun' diyor. Ben gösteriyi zehirli yılanlarla yapmıyorum. Hayvanları kendi gösterime alet etmiyorum. Bu hayvanın bakıma ihtiyacı olduğu için besledim" - "Umarım çok yakında Türkiye'ye döneceğim. Bir iki gün içinde doktor taburcu edecekmiş. Artık yavaş yavaş elimi hissediyorum, ayaklarım eski haline dönmeye başladı. Sadece gözlerde sıkıntı var" - "Çoğu kişi bunu reklam için yaptığımı düşünüyor. Ama reklam için kendimi öldürmeye gerek duymuyorum" - "İyi ki gelmişim çünkü Türkiye'de bu panzehir olsa bile tecrübe olmadığı için ne kadar ve nasıl verileceğine doğru karar verilmezse panzehir de öldürebiliyormuş"

Mısır'da tedavisi süren illüzyonist Aref Ghafouri, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Antalya'da gösteri hazırlığındayken kendisini ısıran kobra yılanını, "bakıma ihtiyacı olduğu için beslediğini" iddia etti.

Sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından video paylaşan Ghafouri, Mısır'daki tedavilerin sonuç verdiğini, sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.

Yılanın ısırmasından 25 saat sonra Mısır'a geldiğini aktaran Ghafouri, "Yavaş yavaş iyileşiyorum. Şu ana kadar 20 tüp panzehir verildi. Normalde burada da panzehir zor bulunuyor. İlk saatlerde panzehir olsaymış 4-5 tüp yeterli oluyormuş. Ama benim 25 saat geçtiği için zehir bütün vücuduma yayılmıştı. Onun için 20 tüp yapıldı." ifadesini kullandı.

İyileşme devam etmezse ve bir problem olursa 4 tüp daha panzehir verileceğini dile getiren Ghafouri, ilk geldiğinde boğazında, gözlerinde, yüzünde felç olduğunu, kollarını hareket ettiremediğini vurguladı.

Her serum takıldıktan sonra kan testi yapıldığını aktaran Ghafouri, Türkiye'de normal kan testleri yapıldığı için zehrin tespit edilemediğini iddia etti. Ghafouri, ileri aşamada zehrin tüm vücudu sarması nedeniyle sinir krizi geçirebileceğini, komaya girebileceğini ya da kalp krizinden ölebileceğini öne sürdü.

- Panzehir de öldürebilirmiş

Mısır'a gelmek için doğru bir karar aldığını ifade eden Ghafouri, şunları kaydetti:

"İyi ki gelmişim. Çünkü Türkiye'de bu panzehir olsa bile tecrübe olmadığı için ne kadar ve nasıl verileceğine doğru karar verilmezse panzehir de öldürebiliyormuş. Çoğu kişi bunu reklam için yaptığımı düşünüyor. Ama reklam için kendimi öldürmeye gerek duymuyorum. Bunu göze alarak reklam yapamam. Bazıları 'Zehirli yılanlarla neden gösteri yapıyorsun' diyor. Ben gösteriyi zehirli yılanlarla yapmıyorum. Hayvanları kendi gösterime alet etmiyorum. Bu hayvanın bakıma ihtiyacı olduğu için besledim."

Hayvanlara zarar veremediği için kobranın dişlerini sökmediğini öne süren Ghafouri, dişleri sökülen yılanın 30 gün içinde öldüğünü, Tayland'da bazılarının bunu yaptığını anlattı. Ghafouri, canlılara zarar verilmesine karşı olduğunu da belirtti.

Kobranın Türkiye'de yaşamadığını belirten Ghafouri, hayvanı Suriyeli bir vatandaştan aldığını vurguladı.

Bakıma muhtaç hayvanları sahiplendiğini savunan Ghafouri, şöyle devam etti:

"Eskiden benim bir kaplanım vardı, onunla ilgili konuşulmuştum. Evet hayvana el konuldu ama yasal bir hayvandı. Bir hayvanat bahçesinden evraklı bir şekilde alınmıştı. Bu hayvanın nasıl geldiğini kimse bilmediği için farklı düşündüler. Bu hayvan doğduğunda 4 kardeşti. Anne ilk yavruladığı için iki yavrusunu yedi. İki yavru da altından alındı. Ben bunları aldım beslemek için. Hayvanın biri kötü durumdaydı, anne sütü içmediği için yolda öldü. Diğer yavruyu 4 ay boyunca özel besledim. Manda kaymağı, yumurta, süt karıştırarak anne sütüne yakın bir yiyecek hazırlıyordum. Vahşi bir hayvandı. Bunu beslediğimiz için bize zarar vermedi."

Ghafouri, çok yakında Türkiye'ye dönmeyi umut ettiğini belirterek, "Bir iki gün içinde doktor taburcu edecekmiş. Artık yavaş yavaş elimi hissediyorum, ayaklarım eski haline dönmeye başladı. Sadece gözlerde sıkıntı var. Kan tahlillerime bakacaklar, her şey yolunda giderse Türkiye'ye döneceğim." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Aref Ghafouri KOBRA sağlık taburcu Türkiye

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