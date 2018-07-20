Kobrayı bakıma ihtiyacı olduğu için beslemiş

Mısır'da tedavisi süren illüzyonist Aref Ghafouri, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Antalya'da gösteri hazırlığındayken kendisini ısıran kobra yılanını, "bakıma ihtiyacı olduğu için beslediğini" iddia etti.

Sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından video paylaşan Ghafouri, Mısır'daki tedavilerin sonuç verdiğini, sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.

Yılanın ısırmasından 25 saat sonra Mısır'a geldiğini aktaran Ghafouri, "Yavaş yavaş iyileşiyorum. Şu ana kadar 20 tüp panzehir verildi. Normalde burada da panzehir zor bulunuyor. İlk saatlerde panzehir olsaymış 4-5 tüp yeterli oluyormuş. Ama benim 25 saat geçtiği için zehir bütün vücuduma yayılmıştı. Onun için 20 tüp yapıldı." ifadesini kullandı.

İyileşme devam etmezse ve bir problem olursa 4 tüp daha panzehir verileceğini dile getiren Ghafouri, ilk geldiğinde boğazında, gözlerinde, yüzünde felç olduğunu, kollarını hareket ettiremediğini vurguladı.

Her serum takıldıktan sonra kan testi yapıldığını aktaran Ghafouri, Türkiye'de normal kan testleri yapıldığı için zehrin tespit edilemediğini iddia etti. Ghafouri, ileri aşamada zehrin tüm vücudu sarması nedeniyle sinir krizi geçirebileceğini, komaya girebileceğini ya da kalp krizinden ölebileceğini öne sürdü.