Koç Holding ve Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı Koç'tan taziye mesajı

İSTANBUL (AA) - Koç Holding ve Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, hayatını kaybeden Fiat Chrysler eski üst yöneticisi Sergio Marchionne için taziye mesajı yayımladı.
Koç, yayımladığı mesajda şunları kaydetti: "Fiat Chrysler Automobiles’a büyük hizmetleri bulunmuş sevgili dostumuz Sergio Marchionne’nin zamansız vefatını çok üzülerek öğrendik. Sergio Marchionne, FCA’in bugünlere uzanan başarılı yolculuğunda büyük dönüşümleri hayata geçiren büyük bir liderdi. 2005 yılından bu yana Tofaş’ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak da görev alan Marchionne’nin, şirketimizin son 13 yıldaki atılımlarında ve bugünkü konumuna ulaşmasındaki değerli katkılarını her zaman hatırlayacağız.
Sergio Marchionne’nin ailesine, yakınlarına, Fiat Chrysler çalışanlarına ve tüm otomotiv dünyasına baş sağlığı diliyorum."
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