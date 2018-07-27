HABER

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Koç, CBI'da Türkiye'yi temsil edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 11:57 | Son Güncelleme

Koç, dünyanın en etkili iş örgütleri arasında gösterilen İngiliz Sanayi Konfederasyonu'nda (Confederation of British Industry-CBI) Türkiye’yi temsil edecek - Ali Koç: - "Konseyin yürüteceği çalışmalarla da hem ticari ilişkilerimizin daha da güçleneceğine hem de yeni fırsatlar yakalayabileceğimize inanıyorum"

İSTANBUL (AA) - Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, dünyanın en etkili iş örgütleri arasında gösterilen İngiliz Sanayi Konfederasyonu’nda (Confederation of British Industry-CBI) Türkiye’yi temsil edecek.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, bünyesindeki 140 ticaret kuruluşu ve 190 bin işletmede sağladığı 7 milyon istihdamla Birleşik Krallık’ın özel sektörü buluşturan en etkili iş örgütü olarak bilinen İngiliz Sanayi Konfederasyonu’nda, Türkiye'yi, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç temsil edecek.

Koç, İngiliz Sanayi Konfederasyonu’nda yeni kurulan Uluslararası Ticaret ve Yatırım Konseyi’nden gelen davet üzerine birliğe katıldı. İngiliz hükümetiyle birlikte ticaret ve yatırım üzerine yeni politikalar geliştirerek dünya genelinde ilişkileri güçlendirmeyi hedefleyen konsey, çeşitli bölge ve sektörlerde yer alan farklı ölçeklerdeki İngiliz şirketlerinden ve önemli yabancı yatırımcılar arasından oluşan 25 üst düzey yöneticiyi bir araya getiriyor. Airbus’ın Kıdemli Başkan Yardımcısı Katherine Bennett’in başkanlık edeceği konsey, yılda iki defa bir araya gelecek.

\

- "Bu platformda ülkemizi temsil edecek olmaktan ötürü gurur duyuyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, dünyanın en etkili iş örgütleri arasında gösterilen İngiliz Sanayi Konfederasyonu’nda yer almaktan mutluluk duyduğunu, Birleşik Krallık’ın Türkiye'nin en önemli ticari ortaklarından biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu platformda ülkemizi temsil edecek olmaktan ötürü gurur duyuyorum. Türkiye’nin en büyük ikinci ihracat pazarı olan İngiltere, ülkemizin dış ticaretinde fazla verdiği ve ihracatını devamlı artırdığı ender ülkeler arasında yer alıyor. Ayrıca ülkemizde, 3 binden fazla İngiliz şirketi faaliyet gösteriyor. 2018’in ilk çeyreğinde toplam ticaret hacmimiz İngiltere ile 5 milyar dolar seviyesini yakalamış durumda. Konseyin yürüteceği çalışmalarla da hem ticari ilişkilerimizin daha da güçleneceğine hem de yeni fırsatlar yakalayabileceğimize inanıyorum.”

CBI Üst Yöneticisi (CEO) Carolyn Fairbairn de "Birleşik Krallık ile uluslararası dostları ve partnerleri arasındaki ticaret, ülke ve hatta dünya genelinde yeni işler yaratma, üretkenliği ve refahı arttırmanın temelidir. CBI bünyesinde Ticaret ve Yatırım Konseyi kurulması, Birleşik Krallık’ın ihracat performansını ve uluslararası piyasalarda Britanya yatırımlarını geliştirecektir. Avrupa’da büyüme fırsatlarından daha fazla şirketin faydalanmasını teşvik edecektir." ifadelerini kullandı.

PARTNERBaşkalarıyla birlikte olmamı karım da istiyorBaşkalarıyla birlikte olmamı karım da istiyor
2018 Kurban bayramı ne zaman ve kaç gün? Bayramda hava durumu nasıl olacak?2018 Kurban bayramı ne zaman ve kaç gün? Bayramda hava durumu nasıl olacak?
 Genelkurmay Başkanı Güler, İstanbul'da birlikleri denetliyor Genelkurmay Başkanı Güler, İstanbul'da birlikleri denetliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Koç Holding

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

Ozan Tufan'ın Galatasaray'ı gitmek istediği öğrenildi

Ozan Tufan'ın Galatasaray'ı gitmek istediği öğrenildi

Ebru Şancı 'Kocamla balayında birbirimizden sıkıldık'

Ebru Şancı 'Kocamla balayında birbirimizden sıkıldık'

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

İlginizi Çekebilir

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması

Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması

'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben

'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben

MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammına sert tepki: Askıda ekmek projesini başlatıyorum

MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammına sert tepki: Askıda ekmek projesini başlatıyorum

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Etek giyen kadına 'küfür etti' iddiası! İstanbul Fatih'teki olay sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Etek giyen kadına 'küfür etti' iddiası! İstanbul Fatih'teki olay sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Polis, katili cesedin başında beklerken buldu! 'Karımı ben öldürdüm'

Polis, katili cesedin başında beklerken buldu! 'Karımı ben öldürdüm'

2018 Kurban bayramı ne zaman ve kaç gün? Bayramda hava durumu nasıl olacak?

2018 Kurban bayramı ne zaman ve kaç gün? Bayramda hava durumu nasıl olacak?

Orgeneral Yaşar Güler ve Ümit Dündar İstanbul'daki birlikleri inceliyor

Orgeneral Yaşar Güler ve Ümit Dündar İstanbul'daki birlikleri inceliyor

'Ben mehdiyim' deyip kadınlara öyle bir şey yaptırdı ki!

'Ben mehdiyim' deyip kadınlara öyle bir şey yaptırdı ki!

Maltepe'de linç edilen kişiyle ilgili yeni iddia! Görgü tanığı konuştu

Maltepe'de linç edilen kişiyle ilgili yeni iddia! Görgü tanığı konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.