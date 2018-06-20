İSTANBUL (AA) - Türkiye'de otomotiv sektörünün temellerini atan ve ülkenin en köklü şirketlerinden biri olan Otokoç Otomotiv’in 90'ıncı, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç’un iş hayatının 60'ıncı yıl dönümü, Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen bir törenle kutlandı. Otokoç Otomotiv'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en köklü otomotiv şirketi Otokoç Otomotiv, 1928 yılında Ankara’da Ford bayiliği ile başlayan yolculuğunun 90'ıncı yılında, Türkiye otomotiv pazarından aldığı yüzde 8 pay, gerçekleştirdiği 100 bin adetlik araç satışı, 90 bin adetlik araç kiralama filosu ve 4 bine yakın çalışanıyla 9 ülkede faaliyet gösteriyor. Otokoç Otomotiv 2018 yılında 8,5 milyar lira ciro hedefliyor. Türkiye’de otomotiv perakendeciliği, araç kiralama ve araç paylaşım alanlarında ilklere imza atarak sektörün gelişmesine önemli katkılarda bulunan Otokoç Otomotiv, bugün mobiliteyi temsil eden bir şirket olma misyonuyla gelecek nesillere hizmet sunmaya hazırlanıyor. \ - Sektörde ilklere imza attı 1958 yılında Rahmi M. Koç’un iş hayatına ilk adım attığı şirket olan Otokoç Otomotiv merhum Vehbi Koç’un, 1928 yılında kamyon ve otomobil işlerinin hızlı büyüyeceğine olan inancıyla Ankara’da kuruldu. Koç Topluluğu’nun otomotiv sektöründeki ilk faaliyeti olan Otokoç Otomotiv, kendi içinde Türk otomotiv tarihini de barındırıyor.

Koç Topluluğu Otomotiv Grubu’nun kuruluşu da Otokoç’a dayanıyor. Otomotiv sektöründe bugüne kadar önemli bir rol üstlenen şirket, sektörün montaj ve üretim sanayisine girmesine de öncülük etti. Otokoç Otomotiv’in 90'ıncı, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç’un iş hayatına başlayışının ise 60'ıncı yılı Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen törenle kutlandı. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç’un ev sahipliğinde düzenlenen törene, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen ve Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir’in yanı sıra Koç Topluluğu üst düzey yöneticileri, Otokoç Otomotiv’in mevcut ve emektar yöneticileri, cemiyet hayatından konuklar ile yurt içi ve yurt dışından iş dünyası temsilcileri katıldı. Otokoç Otomotiv’de uzun yıllar emek vermiş değerli yöneticiler, başkanlar ve varislerine onur plaketlerinin takdim edildiği törende ayrıca Otokoç Otomotiv adına Ömer M. Koç ve Ali Y. Koç tarafından Rahmi M. Koç’a 60'ıncı yıl plaketi takdim edildi.

1928 yılında, Anadolu’dan başlayıp, dünyaya yayılan Otokoç Otomotiv’in 90 yıllık hikayesi müziğin evrensel diliyle “Düşten Gerçeğe” isimli senfonik bir eserle anlatıldı. “Yılların ve Yolların Hikâyesi” adı verilen konserde ayrıca, Otokoç Otomotiv için İTÜ Devlet Konservatuarı Kompozisyon Bölüm Başkanı Oğuzhan Balcı tarafından senfonik olarak düzenlenmiş ulusal müziğimizin seçkin örnekleri de icra edildi. Gecede, Görgün Özdemir tarafından Rahmi M. Koç’a 60 yıl hediyesi olarak minyatür sanatçısı Nilgün Gencer’in resmettiği “Sirrah-Zamanda Yolculuk” isimli minyatür eser takdim edildi. Yurt dışından katılan iş ortaklarının da Rahmi M. Koç’a plaket takdimi yaptığı gecenin sürpriz konuğu ünlü komedyen Cem Yılmaz oldu. Sayın Rahmi M. Koç’un hayatı ile ilgili yaptığı sunumda davetlilere keyifli anlar yaşattı. \ - “Müşterilerimiz velinimetimizdir” Gecede konuşma yapan Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir, uluslararası bir yapı haline gelen bu köklü müessesede çok değerli isimlerin ve çok değerli yöneticilerin emek verdiğini belirterek, şunları kaydetti: